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Аmnesty International обвинила военных Мьянмы в преднамеренных убийствах

12.03.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Amnesty International обвинила военных Мьянмы, захвативших власть в стране, в том, что они все чаще применяют боевое оружие и преднамеренно убивают мирных демонстрантов, недовольных военным переворотом в стране, сообщает Associated Press.

Международная правозащитная организация отмечает, что изучила 50 видеозаписей и пришла к выводу, что жестокие действия сил безопасности стали систематическими. "Многие из задокументированных убийств равносильны внесудебным казням", - говорится в сообщении.

По данным Amnesty International, силовики применяли против протестующих боевые патроны, в результате чего уже погибло около 60 человек.

Сообщается о новых, но пока не подтвержденных смертельных случаях 10 и 11 марта: полиция пыталась разогнать протестующих в городах и поселках по всей стране, используя слезоточивый газ и другое оружие.

СМИ ранее сообщали, что силы безопасности Мьянмы открыли огонь во время патрулирования крупнейшего города страны Янгона, где продолжаются протесты. Они провели рейды по квартирам: хотели изъять похищенное у полиции оружие. Задержаны сотни человек.

Кроме того, силы безопасности обыскали дома, где живут сотрудники железнодорожного вокзала в Янгоне, присоединившиеся к общей забастовке против военного переворота.

AP отмечает, что по мере того как массовые протесты набирают оборот, военный режим столкнулся с противостоянием со стороны этнических партизанских сил. До недавнего времени они лишь ограничивались осуждением государственного переворота, пишет interfax.by

Военный переворот в Мьянме был совершен 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов населения страны, прошла серия демонстраций, режим применил жесткие меры подавления. Более 60 протестующих были убиты и около 2 тыс. человек были задержаны силами безопасности после переворота. СМИ отмечают, что переворот обратил вспять годы медленного движения к демократии в стране.
 
 
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Amnesty International обвинила военных Мьянмы, захвативших власть в стране, в том, что они все чаще применяют боевое оружие и преднамеренно убивают мирных демонстрантов,...
 
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