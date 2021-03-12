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Активные атмосферные фронты принесли непогоду — объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории республики будут формировать активные атмосферные фронты, смещающиеся с территории Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически по всех стране выпадут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь).
В восточных регионах — местами сильный снег, метель, слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-западный сильный порывистый. Погода в регионах:
Из-за неблпагоприятных погодных явлений
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Сегодня погоду на территории республики будут формировать активные атмосферные фронты, смещающиеся с территории Западной Европы.
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