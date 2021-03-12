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Польская «Солидарность» будет поднимать вопрос о репрессиях в отношении рабочих в Беларуси на международном уровне
Источник материала: Навiны
Об этом было заявлено на встрече руководителя профсоюза Петра Дуды и главы Народного антикризисного управления Павла Латушко.
Как
Польская сторона заверила, что организация, пользующаяся авторитетом в мировом профсоюзном движении, «будет поднимать вопрос о репрессиях в отношении рабочих в Беларуси на уровне международных организаций».
Кроме этого, лидер «Солидарности» высказался о недопустимости репрессий в отношении журналистов и заявил, что «Солидарность» «поддержит акцию об исключении Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза за нарушение прав работников телерадиокомпании».
Напомним, между
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Польская «Солидарность» будет поднимать вопрос о репрессиях в отношении рабочих в Беларуси на международном уровне
Об этом было заявлено на встрече руководителя профсоюза Петра Дуды и главы Народного антикризисного управления Павла Латушко.
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