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«Динамо-Брест» будет участвовать в чемпионате 2021 года - лицензия получена

12.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук в своем телеграм-канале

 "Уже в ближайшее воскресенье в 1-ом туре наша команда на выезде в Гомеле сыграет с речицким «Спутником»! Удачи «Динамо» в новом сезоне!" 



Напомним, ранее футбольному клубу «Динамо-Брест» было отказано в получении лицензии в связи с непредставлением в установленные сроки отчета аудитора о проверке деятельности ООО «ФК «Динамо-Брест» за 2020 год. 11.03.2021, пишет brestcity.com
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Об этом сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук в своем телеграм-канале
 
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