Финансовые цели имеют 60% белорусов. Лишь 40 процентов белорусов обладают минимальными финансовыми компетенциями

Лишь 40% населения обладает минимальным приемлемым уровнем владения финансовыми компетенциями, необходимыми для эффективной, безопасной и разумной жизнедеятельности в рамках финансового поля. К такому выводу пришла заведующая сектором экономической социологии Института социологии НАН Олеся Ображей.





пишет ej.by Институт социологии проводил исследование о финансовой грамотности населения по заказу Нацбанка. В его рамках было опрошено 1500 человек,ej.by





В статье, опубликованной Олесей Ображей в журнале «Банковский вестник», обращается внимание на расхождение теории и практики в финансовых вопросах. Так, 90% респондентов знают, что перед подписанием договора с финансовой организацией необходимо разобраться в тарифах и условиях обслуживания по договору. И только около 55% заявили, что делают это.





83,5% респондентов согласны с тем, что любому человеку необходимо осуществлять контроль и планирование финансовых средств, однако детальную фиксацию доходов и расходов ведут только 15,4% респондентов.





Финансовые цели имеют 60% белорусов. В основном это ремонт, покупка автомобиля и недвижимости. Тем не менее около 17% не имеют примерного плана и не предпринимают каких-либо действий для реализации своей цели.





В сберегательном поведении 30,9% опрошенных тратят все деньги и не сберегают. 30,1% сначала откладывают средства, а остатки тратят. 29,3% поступают наоборот: откладывают то, что осталось после трат.













Наиболее популярной формой сбережения остаются наличные, которые хранятся дома. Она доминирует во всех возрастных группах. Накапливают на текущих счетах порядка 13-14%, кладут на депозиты — менее 10%. При этом значительная доля опрошенных не делает сбережения.





Хуже всего население Беларуси владеет компетенциями по вопросам прав и обязанностей потребителей финансовых услуг, а также по вопросам налогов. Правильно указали все случаи, при которых физические лица обязаны подавать налоговую декларацию, только 14% опрошенных. 5,3% респондентов знают о всех случаях, при которых удерживается подоходный налог с процентного дохода по банковскому вкладу. Никогда не слышали о возможности использования налоговых льгот 27% опрошенных.



