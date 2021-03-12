ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Второй пациент в мире вылечился от ВИЧ

12.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

40-летний мужчина из Лондона Адам Кастильехо излечился от ВИЧ благодаря терапии стволовыми клетками, которую он прошел из-за онкозаболевания. По словам врачей, у него не обнаружено наличие вируса через 30 месяцев после прекращения терапии, передает "Профиль".

Первым человеком, излечившимся от ВИЧ, стал Тимоти Браун в 2011 году. Он прошел аналогичное лечение, и через три с половиной года было установлено, что вируса в его организме больше нет.

В исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet, отмечается, что у доноров стволовых клеток, полученных Кастильехо, есть необычный ген, обеспечивающий защиту от ВИЧ, пишет ru.oxu.az

Ученые подозревают, что трансплантация стволовых клеток останавливает способность вируса к репликации внутри организма, заменяя собственные иммунные клетки пациента донорскими, которые сопротивляются инфекции. Тесты, проведенные с Кастильехо, показывают, что 99% его иммунных клеток были заменены донорскими.

В то же время, специалисты отмечают, что лечение стволовыми клетками является агрессивным и в основном использовалось для лечения рака пациента, а не ВИЧ. Его применяют только в качестве крайней меры для пациентов с ВИЧ, у которых также есть опасные для жизни гематологические злокачественные новообразования. Поэтому лечение не будет широко предлагаться пациентам с вирусом иммунодефицита, которые проходят успешное антиретровирусное лечение.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
40-летний мужчина из Лондона Адам Кастильехо излечился от ВИЧ благодаря терапии стволовыми клетками, которую он прошел из-за онкозаболевания. По словам врачей, у...
 
Новости дня
Новости разные
 
Британия обнуляет российскую «Калифорнию во льдах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by