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Аналитик: вопрос открытия границ может затянуться, несмотря на прививки
12.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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"Я думаю, что вряд ли будут какие-то жесткие ограничения на въезд тех, кто вакцинирован российскими вакцинами, но вопрос о том, предоставлять ли доступ тем, кто прошел такую вакцинацию российскими вакцинами, может подниматься о разрешении на въезд", ― рассуждает Нейжмаков.
Учитывая весьма осторожную политику Евросоюза в принципе на открытие границ, которая наблюдалась до сих пор, возможно некое затягивание смягчения мер, считает аналитик.
По мнению Нейжмакова, открытие границ Евросоюза в частности с Россией может произойти несколько позже, чем с некоторыми другими странами у ЕС, но скорее всего, смягчение доступа для граждан на территорию ЕС будет постепенно происходить, убежден эксперт.
Напомним, ранее из заявления Всемирной туристической организации стало известно, что доступ иностранных туристов на данный момент полностью открыт только в 5 стран в мире, в то же время каждая третья страна закрыта для въезда и отдыха иностранцев.
По итогам февраля 2021 года, из 217 мировых стран закрытыми для иностранных граждан оставались 69, в половине из них границы закрыты уже на протяжении 10 месяцев. Еще 73 страны могут пустить приезжих, но с большим перечнем ограничений.
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