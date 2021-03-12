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Аналитик: вопрос открытия границ может затянуться, несмотря на прививки

12.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Аналитик: вопрос открытия границ может затянуться, несмотря на прививки

© CC0 / Pixabay/LuidmilaKot
Полностью открытые для туризма страны мира назвали в ООН
Действительно, споры о применении различных вакцин во многом приобретают политический характер, здесь многое зависит от того, насколько каждая из стран настроена на политическое сотрудничество со страной-производителем вакцины, отмечает собеседник радио Sputnik. 

"Я думаю, что вряд ли будут какие-то жесткие ограничения на въезд тех, кто вакцинирован российскими вакцинами, но вопрос о том, предоставлять ли доступ тем, кто прошел такую вакцинацию российскими вакцинами, может подниматься о разрешении на въезд", ― рассуждает Нейжмаков.

Учитывая весьма осторожную политику Евросоюза в принципе на открытие границ, которая наблюдалась до сих пор, возможно некое затягивание смягчения мер, считает аналитик.

По мнению Нейжмакова, открытие границ Евросоюза в частности с Россией может произойти несколько позже, чем с некоторыми другими странами у ЕС, но скорее всего, смягчение доступа для граждан на территорию ЕС будет постепенно происходить, убежден эксперт.

Напомним, ранее из заявления Всемирной туристической организации стало известно, что доступ иностранных туристов на данный момент полностью открыт только в 5 стран в мире, в то же время каждая третья страна закрыта для въезда и отдыха иностранцев.

По итогам февраля 2021 года, из 217 мировых стран закрытыми для иностранных граждан оставались 69, в половине из них границы закрыты уже на протяжении 10 месяцев. Еще 73 страны могут пустить приезжих, но с большим перечнем ограничений.

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Дискуссии вокруг массовой вакцинации неизбежно уводят в политическую плоскость и провоцируют страны, в том числе, и Евросоюз на излишнюю осторожность в открытии...
 
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