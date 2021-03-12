Снежный коллапс и ДТП: Минск с утра в пятницу стоит в 8-балльных пробках

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Невесенний снегопад осложнил ситуацию на дорогах столицы в пятницу. Самая сложная дорожная обстановка в Минске, по информации "Яндекс. Пробки", на наблюдалась в районе улиц Немиги, Я. Купалы, Я. Коласа, Маяковского, на развязке в районе Ванеева.

В утренний час пик добраться на работу было непросто: из-за непогоды на дорогах немало аварий, останавливается общественный транспорт. Стоит МКАД от Малиновки до Сухарево – пробка в обе стороны.

Утром "Минсктранс" сообщил о приостановке общественного транспорта по некоторым маршрутам из-за ДТП. Так, с 8 утра остановились троллейбусы на улицах Голодеда (в направлении Ташкентской), Панченко (в обоих направлениях), Притыцкого, на проспекте Пушкина.

Накануне вечером ГАИ Минска напомнила автолюбителям о необходимость быть осторожными на дорогах из-за сложных погодных условий.

А в начале марта Госавтоинспекция призвала водителей не спешить "переобуваться" на летнюю резину, хотя с 1-го марта зимние шины на авто уже не обязательны.

"Госавтоинспекция рекомендует владельцам не спешить с заменой шин, так как весенняя погода может быть капризной, а чревато это перепадами температуры с плюса на минус, в связи с чем на отдельных участках дорог возможна гололедица, поэтому ездить водителям пока желательно на зимней резине, соблюдая при этом скоростной режим, дистанцию и боковой интервал", - посоветовала автолюбителям старший инспектор по агитации и пропаганде Госавтоинспекции Минской области Ирина Сапунова.