|
Самая желанная женщина планеты родила первенца
12.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Модель и звезда Instagram Эмили Ратаковски впервые стала мамой: обладательница титула "Самая желанная женщина планеты" родила сына.
Звезда видеоклипов и ее супруг Себастьян Беар-Макклард с нетерпением ждали появления своего первенца. Ратаковски наслаждалась положением и с удовольствием оголяла живот на улице, демонстрируя стильные и откровенные образы для будущих мам. Но теперь пришло время примерить более осознанную роль.
Эмили Ратаковски и ее муж стали родителями 8 марта: у инстадивы и актера родился сын - Сильвестр Аполло Беар.
Модель поделилась очаровательным снимком с малышом на личной страничке в Instagram и вызвала настоящий переполох в сети - поклонники не перестают оставлять лайки и множество искренних комментариев с поздравлениями.
"Самое сюрреалистичное, великолепное и наполненное любовью утро", - подписала кадр Эмили и мгновенно присоединилась к отряду новоиспеченных мам:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29-летняя инстадива опубликовала трогательный снимок с долгожданным малышом и собрала массу восторженных комплиментов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)