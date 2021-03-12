ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самая желанная женщина планеты родила первенца

12.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Модель и звезда Instagram Эмили Ратаковски впервые стала мамой: обладательница титула "Самая желанная женщина планеты" родила сына.

Звезда видеоклипов и ее супруг Себастьян Беар-Макклард с нетерпением ждали появления своего первенца. Ратаковски наслаждалась положением и с удовольствием оголяла живот на улице, демонстрируя стильные и откровенные образы для будущих мам. Но теперь пришло время примерить более осознанную роль.

Эмили Ратаковски и ее муж стали родителями 8 марта: у инстадивы и актера родился сын - Сильвестр Аполло Беар.

Модель поделилась очаровательным снимком с малышом на личной страничке в Instagram и вызвала настоящий переполох в сети - поклонники не перестают оставлять лайки и множество искренних комментариев с поздравлениями.

"Самое сюрреалистичное, великолепное и наполненное любовью утро", - подписала кадр Эмили и мгновенно присоединилась к отряду новоиспеченных мам: экс-супруге Абрамовича, принцессе Евгении и Паулине Андреевой.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29-летняя инстадива опубликовала трогательный снимок с долгожданным малышом и собрала массу восторженных комплиментов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Латушко посоветовал Мезенцеву перечитать «Преступление и наказание»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by