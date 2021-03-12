Самая желанная женщина планеты родила первенца

Источник материала: Sputnik Беларусь

Модель и звезда Instagram Эмили Ратаковски впервые стала мамой: обладательница титула "Самая желанная женщина планеты" родила сына.

Звезда видеоклипов и ее супруг Себастьян Беар-Макклард с нетерпением ждали появления своего первенца. Ратаковски наслаждалась положением и с удовольствием оголяла живот на улице, демонстрируя стильные и откровенные образы для будущих мам. Но теперь пришло время примерить более осознанную роль.

Эмили Ратаковски и ее муж стали родителями 8 марта: у инстадивы и актера родился сын - Сильвестр Аполло Беар.

Модель поделилась очаровательным снимком с малышом на личной страничке в Instagram и вызвала настоящий переполох в сети - поклонники не перестают оставлять лайки и множество искренних комментариев с поздравлениями.

"Самое сюрреалистичное, великолепное и наполненное любовью утро", - подписала кадр Эмили и мгновенно присоединилась к отряду новоиспеченных мам: экс-супруге Абрамовича , принцессе Евгении и Паулине Андреевой .

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