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10 лет после аварии на АЭС: как живет Фукусима – видео

12.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

После сильного землетрясения и последовавшего цунами на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 произошла атомная катастрофа. Затопление подвальных помещений АЭС, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, привело к полному обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. В реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, накопление водорода повлекло за собой серию взрывов.

© Sputnik / Илья Питалев
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Эта трагедия считается самой страшной ядерной катастрофой со времен аварии на Чернобыльской АЭС.

Аварии присвоили максимальный седьмой уровень. Радиоактивные частицы загрязнили более 1000 квадратных километров, 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. В течение нескольких лет после эвакуации из-за физического и психологического стрессов и плохого медицинского обслуживания и ухода наступили 2304 преждевременные смерти, в основном среди эвакуированных людей пожилого возраста.

Спустя 10 лет после катастрофы Фукусима постепенно восстанавливается.

Видимых признаков катастрофы почти не осталось, власти разрешают жителям покинутых городов вернуться домой. А в местную зону отчуждения, подобно чернобыльской, организуют туристические поездки.

Но несмотря на усилия японских властей по восстановлению жизни в Фукусиме, большая часть местных жителей не намерена возвращаться на покинутые территории из-за сохранившейся угрозы радиоактивного облучения и отсутствия инфраструктуры.

Из-за остающегося высокого уровня радиации дезактивация идет намного медленнее, чем планировалось. На полную ликвидацию последствий аварии, по самым скромным оценкам, уйдут десятилетия.

 
 
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Атомная катастрофа на АЭС "Фукусима-1" произошла ровно 10 лет назад. Аварию на станции спровоцировало мощное землетрясение и последовавшее цунами. Смотрите на видео,...
 
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