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Между тем в одной стране после известных событий тихо поменяли генпрокурора, министра внутренних дел, главу кгб и комитета госконтроля, председателя следственного комитета. Из силовиков только министр спорта удержался. (Виктор Малишевский)
12.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Между тем в одной стране после известных событий тихо поменяли генпрокурора, министра внутренних дел, главу кгб и комитета госконтроля, председателя следственного комитета. Из силовиков только министр спорта удержался.
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Между тем в одной стране после известных событий тихо поменяли генпрокурора, министра внутренних дел, главу кгб и комитета госконтроля, председателя следственного комитета. Из силовиков только министр спорта удержался. (Виктор Малишевский)
Между тем в одной стране после известных событий тихо поменяли генпрокурора, министра внутренних дел, главу кгб и комитета госконтроля, председателя...
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