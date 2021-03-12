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Класковский: «Питомцам КГБ сейчас дают все больше ответственных постов»
12.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель — о очередной кадровой встряске в высшем эшелоне власти.
— Лукашенко продолжает — или, скорее, заканчивает — перетряхивать кадры силового блока, —
Сантимент понятен: именно жесткие действия силовых структур вкупе с кремлевской поддержкой помогли человеку, правящему Беларусью с 1994 года, удержать власть в ходе августовской революции.
Впрочем, и в этих структурах не обошлось без колебаний, брожения. Не всем по душе пришлась та жесть, посредством которой удушали революцию.
Так что вождь взялся чистить руководящие кадры в силовом блоке, отодвигая слишком, по его разумению, мягкотелых, не вполне надежных. Всюду должны быть своего рода железные Феликсы. К слову, питомцам КГБ сейчас дают все больше ответственных постов.
Показательна мини-лекция,
Вот так исподволь защитников Отечества превращают в защитников режима, защитников Лукашенко. И это грозит сильно подмочить авторитет армии, которую белорусы прежде четко отделяли от репрессивных структур. Сейчас власти могут стереть эту грань.
Если говорить в целом о силовиках, то они, конечно, горазды бабахать на полигонах и молотить дубинками, но не создают благ.
И если власть ради самосохранения делает ставку на людей в погонах, а не на созидателей, то деградация экономики и других сфер жизни общества неизбежна.
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Политический обозреватель — о очередной кадровой встряске в высшем эшелоне власти.
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