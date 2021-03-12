Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, где находится самая древняя на Земле пирамида 12.03.2021, 9:07

иллюстрационное фото

Это место расположено довольно далеко от Египта.

Геологоразведка случайно позволила обнаружить вероятно самую древнюю рукотворную пирамиду на планете Земля. Она находится на Яве. Предварительная оценка показывает, что ей не менее девяти с половиной тысяч лет. При этом ученые замечают, что самый глубокий слой пирамиды мог быть заложен в период до двадцати восьми тысяч лет назад. Примерно в то время, когда на острове появился человек разумный, сообщает lenta.ua .

О руинах древнего строения на горе Паданг было известно давно, но считалось, что это небольшая постройка. Однако недавно было принято решение использовать данные геологоразведки для уточнения возраста и размера находки. Оказалось, что людям был виден лишь самый верхний слой строения. Изначально пирамида вероятно имела в основании площадь около пятнадцати гектар. На данный момент ученым известно, она состоит из трех слоев. Верхний уровень был построен около трех тысячелетий назад. Второй – около семи тысячелетий. А самые нижний – вероятно имеет возраст девять с половиной тысяч лет. А возможно, и больше.

Исследователи считают, что внутри пирамиды могут быть пустоты, а также рассчитывают обнаружить еще более древние слои. Для подтверждения своих теорий они намереваются прибегнуть к археологическим раскопкам. Если предложенная датировка подтвердится, то перед нами окажется самая древняя рукотворная пирамида на планете.

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