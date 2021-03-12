Источник материала: Хартия'97

«Немецкая волна»: Между Беларусью и Польшей разгорается дипломатический конфликт 12.03.2021, 8:47

2,064

Начало конфликту положил официальный Минск.

Дипломатический скандал между Минском и Варшавой, продолжающийся уже несколько дней, набирает обороты, передает "Немецкая волна" .

В четверг, 11 марта, в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. Об этом сообщила пресс-служ бабелорусского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в сообщении, "в связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси", Минск решил выслать из страны руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно.

Обоим дипломатам предложено покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов. В незарегистрированном Союзе поляков Беларуси (СПБ) уверены, что гродненских консулов высылают за участие в традиционной ежегодной ярмарке ремесленников "Казюки", которую провел СПБ, то есть за участие в несанкционированной акции. Обычно праздник проходит в первые выходные марта, но в этом году власти не разрешили проводить ярмарку Союзу поляков Беларуси и угрожали председателю СПБ Анжелике Борис.

Официальная Варшава может принять адекватные меры в ответ на высылку двух польских дипломатов .

Как отметил вице-министр иностранных дел по вопросам безопасности, американской, азиатской и восточной политики Мартин Пшидач в своем микроблоге, МИД Польши «оставляет за собой право на адекватный ответ».

Начало конфликту положил Минск, когда 9 марта объявил о высылке консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка.

Дипломатический работник 28 февраля принял участие в неофициальном мероприятии , посвященном "дню проклятых солдат" - участников антикоммунистического подполья в Польше после Второй мировой войны.

В ответ Варшава на следующий день объявила о высылке дипломата посольства Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .