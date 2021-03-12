Источник материала: Хартия'97

Британия обнуляет российскую «Калифорнию во льдах» 12.03.2021, 8:17

3,884

Мишустин привез в Москву неприятные новости.

После того, как набирающий политический вес премьер-министр РФ Михаил Мишустин пролетелся над Западной Сибирью, он привез в Москву неприятные новости. Их суть сводиться к планомерному отпадению зауральских пространств от центра. Трудно конечно ожидать, что жители депрессивных и заброшенных регионов РФ будут большими патриотами «русского мира». Тем более, как скрепная история это вроде больше для одурачивания масс, и экспорта хаоса в соседние страны, вроде Украины, Грузии или Казахстана. Даже здесь федералы сибиряков не балуют, если не сказать обделяют, пишет телеграм-канал «Сито Сократа» .

Путин почуяв неладное решил сразу озаботиться Сибирью, Дальним Востоком и Арктикой. Если кому-то кажется, будто его волнуют люди, тот заблуждается – «обнуленца» волнуют деньги. Как работает «Норникель» и исправно ли отстегивает средства нужным людям, что происходит с добычей сибирской нефти и каково влияние сделки ОПЕК+. По теме нефтянки даже олигарх из «Лукойла» Алекперов в СМИ выступил, указывая необходимость балансирующей цены $40-50 за баррель черного золота. Иначе добыча будет неэффективной в случае климатических изменений, а про арктический шельф в условиях санкций вообще даже не стоит и заикаться.

Кстати на счет Арктики, Путин, послушав министров, заявил: нужно завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики, причем прошу вас сделать это в месячный срок. Вопрос чрезвычайно важный, и давайте не будем упускать его из вида в ходе нашей текущей конкретной работы. Он в шоке от обмана его со стороны своих чиновников. Они обещали ему на Дальнем Востоке «российскую Калифорнию» организовать, а по факту получилась зона бедствия, из которой бегут люди, как из жуткой черной дыры, где нет дорог, жилья, работы и ноль перспектив.

Путинские бюрократы сразу начали суетиться, когда запахло жаренным, и порождают горы «инициатив». Россия будет активной во время председательствования в Арктическом совете, обещают в МИДе. Минвостокразвития заявляет преференциальный режим работает и бизнес ломиться на Север, и скоро будет бешенный рост. Детям Заполярья, просто очуметь, снимут мультики на их родных языках. На кереках и телеутах еще бюджет не пилили, но время пришло. Арктика в зоне особого внимания профсоюзов, как в 1930-х. Не отстает и Ростуризм, нанявший зашкварную «Студию Артемия Лебедева» сварганить «полярные паспорта» для туристов. Его страницы украсят иллюстрации местных символов и штампы с достопримечательностями, а специальная пленка на обложке создаст эффект северного сияния.





Все бы хорошо, но всю малину россиянам с солидным закреплением в Арктике портят британцы. Готовиться публикация аналитического доклада по вопросам обороны, безопасности и внешней политики «Глобальная Британия в эпоху конкуренции» министерства обороны Ее Величества. Генерал Ричард Нуджи прорабатывает способы реагирования на ситуации в случае обострения спора за арктические воды из-за таяния ледников. Королевские ВМС будут постоянно присутствовать за Полярным кругом, чтобы не допустить стратегического преимущества россиян по контролю над торговыми морскими путями в Северном Ледовитом океане. «Стратегическая трасса», которая может здесь появиться из-за таянья полярных льдов, в два раза сокращает путь из стран Европы в Китай, и конечно ее безопасность очень важна для Лондона. Страны НАТО хорошо осознают, насколько сильно Москва хотела бы монополизировать данный район, и шантажировать как Запад, так и Пекин. Это идет в разрез с политикой свободы судоходства и развития мировой торговли, а значит, Москве необходимо показать красную черту, за которую нельзя заступать. Что важно, проблема контроля над судоходством в Заполярье очень интересует Китай, и очень даже может быть британцы и китайцы ситуативно скооперируются для давления на Кремль, который и без того стремительно теряет Сибирь и Дальний Восток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .