Ищем кота в Каталоге и выигрываем классные призы

Источник материала: Onliner

Друзья! Сегодня пятница, и мы решили провести веселый конкурс! Сегодня в 13:00 мы спрячем «пасхалку» в одном из товаров нашего Каталога. На ней будет изображен кот из этой статьи . Фото будет не заглавное, а второе или третье, прямо внутри галереи товара. Раз в 15 минут будем давать подсказку в канале Каталога Onliner в Telegram. Скидывать ответы нужно прямо там, в канале, в обсуждении (кнопка «Прокомментировать» под постом с подсказкой). Выиграет тот, кто первым сбросит ссылку на этот товар.

Партнер конкурса — часовая мануфактура «Хвилина». Победитель получит приз от компании: наручные часы Hvilina стоимостью 252 рубля. Часы выполнены в стиле унисекс-минимализм. Соты на циферблате отличаются друг от друга как внешним видом, так и технологией нанесения, вместе составляя целостную картину и органично дополняя друг друга. Простая, лаконичная и актуальная форма корпуса, дополненная силиконовым быстросъемным ремешком, делает часы универсальными практически для любого гардероба независимо от возраста или пола.





Главное условие — быть подписчиком канала Каталога Onliner в Telegram. Там вы найдете не только подсказки, но и много всего интересного. Все вопросы, обсуждения, общение и т. д. — в специальном чате-флудилке . Полные юридически корректные правила розыгрыша есть по ссылке.

Нескучного вам обеда!



