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В Минске открывается еще одна кофейня популярной брестской сети

12.03.2021 09:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выходных в Минске откроется еще одна кофейня брестской сети Paragraph. Об этом TUT.BY рассказал представитель сети.


Кофейня Paragraph на Независимости, 37. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С декабря в Минске возле площади Победы работает кофейня Paragraph. Сеть пришла к нам из Бреста и сразу планировала запустить несколько точек. Заведение минчанам полюбилось: зачастую тут нет свободных мест, несмотря на соседство с другими кофейнями.

Директор по развитию сети Дмитрий Човган рассказывает, что вторая кофейня брестской сети откроется на этих выходных на Карла Маркса, 9. Там порядка 35 посадочных мест. Стилистика заведения узнаваема, но в интерьере будут и новые вкрапления.

Раньше на этом месте долгие годы работала точка «Пицца Темпо».

Сеть кофеен Paragraph работает в Бресте и области с 2014 года, пять заведений открыты в этом городе, еще по одной есть в Пинске и Кобрине. Сеть развивают предприниматели Дмитрий Човган и Константин Демидович.

У компании есть глобальный план открыть в Беларуси 50 кофеен, по Минску точной цифры нет, владельцы хотят присмотреться, как пойдет бизнес в столице.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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На выходных в Минске откроется еще одна кофейня брестской сети Paragraph. Об этом TUT.BY рассказал представитель сети. Раньше в этом месте работала «Пицца Темпо».
 
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