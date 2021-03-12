«Хорошие девочки любят сидеть на коленках, а плохие - стоять»: почему мы терпим такую рекламу? Мнение

Источник материала: Tut.by

Наткнулась тут на жалобу одного мужчины в соцсетях. Сетует он на то, что ему не нравятся модели, которые рекламируют нижнее белье в этой нашей «новой реальности». То есть он не хочет видеть никакого разнообразия, никаких «обычных», «толстых», «нестандартных» женщин — верните ему классических моделей из 2000-х, чтобы кожа, кости да призывный взгляд.

В комментарии пришли женщины и терпеливо объяснили, что женское белье вообще-то рекламируется вовсе не для него.

— А для кого?! — искренне удивился мужчина. — Алло?!

И правда, алло. Смешные какие эти женщины.





Если сделать рекламу средства для эпиляции с мужскими образами и посылом «будь идеален, порадуй свою женщину», это будет выглядеть ужасно пошло. Мужчины наверняка почувствуют себя униженными и будут долго возмущаться в комментариях тем, как с ними обошлись.

А вот по отношению к женщинам всё это воспринимается совершенно нормально. Но ничего нормального здесь нет — это просто у нас глаз замылился.

Чтобы понять это, гляньте на рекламу здорового человека. Вот, например, недавняя рекламная компания российской ювелирной студии обручальных колец, где мужчина хвастается новым обручальным колечком и говорит «Я ответил да!».

Ну здорово же. Все мы знаем семейные пары, в которых предложение о браке исходило не от мужчины, а от женщины. И прекрасно, когда жизненное разнообразие находит свое отражение в том числе и в рекламных образах, которые так или иначе всё же влияют на нашу жизнь. Когда в рекламе удачно обыгрываются гендерные стереотипы, когда в ней никого не унижают и не пытаются намотать на женское тело садовые шланги.

Но на одну приличную рекламу приходится сотня таких, от которых кровоточат глаза. В ленте следом за рекламой колец как раз последовали оптические кабели, завязанные на шее обнаженной девушки. И это в то время, когда в новостях чуть ли не каждый день появляется информация об очередной покалеченной или убитой женщине (в том числе задушенной шнуром от утюга, как Вера Пехтелева ).

Мы уже не раз писали: прошли те времена, когда всё что угодно можно было продать при помощи обнаженного женского тела. Сексистскую рекламу все чаще и чаще подвергают критике, она вызывает возмущение широкой аудитории, наносит бренду репутационный ущерб. Но они (бренды) снова и снова наступают на одни и те же грабли, продолжая верить в то, что «хорошо или плохо — неважно, главное, чтобы говорили» и «плохой пиар — это тоже пиар».

Но много говорить о бренде вовсе не равно пойти и купить товар этого бренда.

Еще один свежий пример — недавний скандал по поводу открытия в Москве ресторана «Хорошая девочка». Поводов для удивления и негодования было немало, один из примеров — в меню ресторана написано, что хорошие девочки любят сидеть на коленках, а плохие — стоять. И что есть такая черта мужского характера, которую все женщины терпеть не могут: безденежье. В ответ возмущенным пользователям Сети представители ресторана написали, что это не сексизм! А легкая ирония, с которой постоянно сталкиваются все женщины.

Отставим в сторону даже тот аргумент, что всё это старомодно и отдает дурным вкусом: какие папики, какие «девочки на коленках»? 2021-й год ищет вас и не может найти, ау.

Важнее другое: руководство заведения когда-нибудь спрашивало женщин — а хотят ли те постоянно сталкиваться с такого рода «легкой иронией»?

Но интересоваться мнением женщин, которые, на минуточку, давно стали платежеспособными и получили полное право заказывать музыку, не принято. О женщинах рекламодатель по-прежнему вспоминает только в тех случаях, когда нужно продать «милым мамочкам» дышащие памперсы для их малышей или крем от морщин, чтобы «остановить время».

Стоит ли удивляться тому, что мужчины, как и прежде, живут с твердой уверенностью: всё в этом мире создано для них.

Даже реклама лифчиков.

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