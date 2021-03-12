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Новый флагманский внедорожник Jeep представлен в двух версиях

12.03.2021 09:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минувшей осенью итало-американский концерн Fiat Chrysler, недавно объединившийся с PSA Group в конгломерат Stellantis, показал концепт полноразмерного внедорожника Grand Wagoneer. Теперь состоялся дебют серийной версии и, как ожидалось, сразу в двух вариантах — Wagoneer и Grand Wagoneer: отличаются они двигателем, внешним декором и уровнем оснащения.


Новый SUV расположится на вершине модельного ряда Jeep — по размерам внедорожник еще больше недавно представленного Grand Cherokee L, а в качестве главных конкурентов рассматриваются Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade, Ford Expedition, Lincoln Navigator и Lexus LX. Вдобавок речь фактически идет об отдельном суббренде — на кузове и в интерьере Wagoneer и Grand Wagoneer нет «джиповских» шильдиков. А еще, в отличие от нового Cherokee, у них рамная конструкция кузова.


Длина у Wagoneer и Grand Wagoneer — 5,43 м, а колесная база машин растянулась на внушительные 3,12 м. Салон в обоих случаях — с тремя рядами сидений: в зависимости от компоновки он может быть как восьми-, так и семиместным, причем интерьер Grand Wagoneer уже по умолчанию располагает более комфортными и раздельными креслами второго ряда вместо трехместного дивана.



Оснащение топ-версии также богаче, а в отделке щедро используются кожа, дерево и алюминий. Экран виртуальной приборки у Grand Wagoneer — диагональю 12,3 дюйма против 10,3-дюймового у Wagoneer, также крупнее центральный тачскрин мультимедиасистемы (соответственно 12 и 10,1 дюйма). А всего у Grand Wagoneer может быть семь экранов: это нижний дисплей для управления настройками сидений и климат-контроля, отдельный тачскрин перед передним пассажиром и еще три для седоков второго ряда.


Под капотом Wagoneer скрывается 5,7-литровый V8, развивающий 397 л.с. и 548 Нм крутящего момента. Стандартная трансмиссия — 8-ступенчатый «автомат» и задний привод, но за доплату можно выбрать одну из трех систем полного привода. Самая простая — Quadra-Trac 1 с автоматическим подключением передней оси, Quadra-Trac 2 с демультипликатором и Quadra-Drive II с электронной блокировкой дифференциала в заднем мосту.


Базовая начинка Grand Wagoneer интереснее — V8 объемом 6,4 л (477 л. с. и 617 Нм), трансмиссия Quadra-Trac 2 и пневмоподвеска (для Wagoneer с исходной пружинной подвеской доступна в качестве опции), увеличивающая дорожный просвет на бездорожье до 25,6 см.


В США цены на базовый вариант Wagoneer начинаются от 57 995 долларов, в то время как более мощный и роскошный Grand Wagoneer обойдется минимум в 86 995 долларов.

 
 
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Компания Jeep представила свой новый флагманский внедорожник. Явился он сразу в двух вариантах - Wagoneer и Grand Wagoneer.
 
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