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Медведь увязался за группой лыжников в Румынии

12.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лыжня бывает рискованной! На горном курорте в Румынии медведь заинтересовался любителями зимних прогулок. И, похоже, решил пообщаться с людьми.

Выйдя из леса, животное вело себя не агрессивно, но инструктор решил не дожидаться сюрпризов и отправился на лыжах вниз по склону. Хищник пробежал за ним несколько сотен метров, после чего решил вернуться в чащу. 

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Лыжня бывает рискованной! На горном курорте в Румынии медведь заинтересовался любителями зимних прогулок. И, похоже, решил пообщаться с людьми. Выйдя из леса,...
 
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