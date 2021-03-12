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Медведь увязался за группой лыжников в Румынии
Источник материала: ОНТ
Лыжня бывает рискованной! На горном курорте в Румынии медведь заинтересовался любителями зимних прогулок. И, похоже, решил пообщаться с людьми.
Выйдя из леса, животное вело себя не агрессивно, но инструктор решил не дожидаться сюрпризов и отправился на лыжах вниз по склону. Хищник пробежал за ним несколько сотен метров, после чего решил вернуться в чащу.
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Лыжня бывает рискованной! На горном курорте в Румынии медведь заинтересовался любителями зимних прогулок. И, похоже, решил пообщаться с людьми. Выйдя из леса,...
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