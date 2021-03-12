Медведь увязался за группой лыжников в Румынии

Источник материала: ОНТ

Лыжня бывает рискованной! На горном курорте в Румынии медведь заинтересовался любителями зимних прогулок. И, похоже, решил пообщаться с людьми.

Выйдя из леса, животное вело себя не агрессивно, но инструктор решил не дожидаться сюрпризов и отправился на лыжах вниз по склону. Хищник пробежал за ним несколько сотен метров, после чего решил вернуться в чащу.

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