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В Грузии автомобилисты протестуют против повышения цен на топливо
Источник материала: ОНТ
Рост цен на топливо в очередной раз стал причиной протестов в Грузии. Автомитинг прошёл в Кутаиси.
Участники акции перекрыли главную автомагистраль. Они требуют снизить стоимость бензина и дизтоплива. В противном случае обещают продолжить бастовать. Напомним, уже несколько недель в крупных грузинских городах – Тбилиси, Кутаиси, Батуми и других – возмущённые автомобилисты перекрывают дороги и добиваются пересмотра цен на горючее.
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Рост цен на топливо в очередной раз стал причиной протестов в Грузии. Автомитинг прошёл в Кутаиси. Участники акции перекрыли главную автомагистраль. Они требуют...
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