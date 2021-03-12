В Грузии автомобилисты протестуют против повышения цен на топливо

Источник материала: ОНТ

Рост цен на топливо в очередной раз стал причиной протестов в Грузии. Автомитинг прошёл в Кутаиси.

Участники акции перекрыли главную автомагистраль. Они требуют снизить стоимость бензина и дизтоплива. В противном случае обещают продолжить бастовать. Напомним, уже несколько недель в крупных грузинских городах – Тбилиси, Кутаиси, Батуми и других – возмущённые автомобилисты перекрывают дороги и добиваются пересмотра цен на горючее.

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