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В Грузии автомобилисты протестуют против повышения цен на топливо

12.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Грузии автомобилисты протестуют против повышения цен на топливо

Рост цен на топливо в очередной раз стал причиной протестов в Грузии. Автомитинг прошёл в Кутаиси. 

Участники акции перекрыли главную автомагистраль. Они требуют снизить стоимость бензина и дизтоплива. В противном случае обещают продолжить бастовать. Напомним, уже несколько недель в крупных грузинских городах – Тбилиси, Кутаиси, Батуми и других – возмущённые автомобилисты перекрывают дороги и добиваются пересмотра цен на горючее.   

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Рост цен на топливо в очередной раз стал причиной протестов в Грузии. Автомитинг прошёл в Кутаиси.  Участники акции перекрыли главную автомагистраль. Они требуют...
 
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