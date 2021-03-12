Похудевшая почти на 40 килограммов женщина раскрыла секрет диеты

Источник материала: ОНТ

Британка Эми Мэннс за год сбросила почти 40 килограммов. В беседе с изданием StokeonTrent Live она поделилась секретами успеха.

В феврале прошлого года 31-летняя жительница Ньюкасла присоединилась к группе по похудению. По словам женщины, она решилась на это ради своей полуторогодовалой дочери.

Эми Мэннс, в первую очередь, сильно изменила свой рацион, при этом полностью не отказавшись от некоторых угощений. Например, по воскресеньям женщина позволяла себе традиционный йоркширский пудинг и иногда даже могла съесть шоколад.

«Я практически не употребляю хлеб, разве что цельнозерновой, также я люблю делать большие салаты», – сказала британка.

Женщина также отметила, что для похудения можно адаптировать практически все рецепты.

На завтрак британка употребляла фрукты с нежирным йогуртом, на обед – часть вчерашнего ужина с большая порция салата, на полдник – макароны и овощи.

Также Эми Мэннс отказалась от магазинных соусов. По ее словам, в них очень много калорий. При этом их легко приготовить самостоятельно и сделать менее вредными.

С первыми успехами британка добавила в свою жизнь физическую активность, чего раньше никогда не делала.

Женщина призналась, что с прогрессом в похудении у нее возросла уверенность в себе, она начала чувствовать себя здоровее и также появилось гораздо больше энергии.

Фото: pixabay

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