Источник материала: ОНТ

Минск" class="one-news__figure-img">

Как вернуть забытые вещи, рассказали в Национальном аэропорту Минск.

Сотрудники воздушной гавани с начала года 43 раза находили личные вещи и различные предметы, забытые пассажирами. В большинстве случаев это были сумки и чемоданы. Утеряны были и телефоны, а также ювелирные украшения. Забытые вещи возвращают владельцу в течение часа, если пассажир еще не вылетел из Минска или не покинул территорию аэропорта, а также вовремя заметил пропажу. Все вещи, найденные в здании аэровокзала, проверяет служба авиационной безопасности, потом они попадают в камеру хранения. Документы, забытые пассажирами, хранятся в милиции.

Что делать, чтобы получить свои утерянные вещи из камеры хранения?

Нужно обратиться в камеру хранения (она находится в зоне прилета сектора 5-6 на цокольном этаже) и рассказать о том, где приблизительно была забыта вещь, когда ее забыли, описать предмет подробно. Если описание вещи совпадет с той, которая находится в камере хранения, то вы сможете ее забрать – необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Тариф за услугу по хранению найденных вещей – 5 руб.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram