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Как вернуть забытые вещи, рассказали в Национальном аэропорту Минск

12.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Как вернуть забытые вещи, рассказали в Национальном аэропорту Минск. 

Сотрудники воздушной гавани с начала года 43 раза находили личные вещи и различные предметы, забытые пассажирами. В большинстве случаев это были сумки и чемоданы. Утеряны были и телефоны, а также ювелирные украшения. Забытые вещи возвращают владельцу в течение часа, если пассажир еще не вылетел из Минска или не покинул территорию аэропорта, а также вовремя заметил пропажу. Все вещи, найденные в здании аэровокзала, проверяет служба авиационной безопасности, потом они попадают в камеру хранения. Документы, забытые пассажирами, хранятся в милиции. 

Что делать, чтобы получить свои утерянные вещи из камеры хранения? 

Нужно обратиться в камеру хранения (она находится в зоне прилета сектора 5-6 на цокольном этаже) и рассказать о том, где приблизительно была забыта вещь, когда ее забыли, описать предмет подробно. Если описание вещи совпадет с той, которая находится в камере хранения, то вы сможете ее забрать – необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Тариф за услугу по хранению найденных вещей – 5 руб.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Как вернуть забытые вещи, рассказали в Национальном аэропорту Минск.  Сотрудники воздушной гавани с начала года 43 раза находили личные вещи и различные предметы,...
 
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