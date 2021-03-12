МАРТ контролирует цены на социально значимые товары

Источник материала: ОНТ

Под постоянным контролем цены на социально значимые товары. К нарушителям принимаются меры, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Сведения о нарушениях поступают из обращений граждан и госорганов, публикаций в прессе. Эффективна и онлайн-форма на сайте министерства – она позволяет точно определить, на какой товар и когда выросла цена. Особое внимание – стоимости лекарств, это поручение Президента. К слову, штрафные санкции за нарушения достаточно жесткие: в особых случаях работа торговых объектов может быть приостановлена.

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