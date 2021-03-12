Гороскоп на 13 марта: прибыль у Козерогов, сюрпризы у Дев и удача в карьере у Весов

Источник материала: ОНТ

Звёзды рекомендуют Овнам тщательно анализировать происходящие события. Опирайтесь на жизненный опыт и логику. Не идите на поводу чужого мнения.

Тельцы, постарайтесь воздержаться от открытой критики друзей и коллег. Совсем скоро перед вами откроются новые возможности. Это принесёт успех и улучшит финансовое положение.

Близнецам придётся выдержать нападки недоброжелателей. Не стоит сопротивляться событиям и «плыть против течения». День принесёт позитивные тенденции в делах.

Ракам звёзды советуют остерегаться необдуманных слов и решений. То, что сегодня раздражает, завтра вызовет улыбку. Порадуйтесь успехам родного человека. Устройте семейный ужин.

Сегодня Львам лучше всего сохранять свои планы в тайне. Отмените мелкие дела и займитесь решением более важных проблем. Вечер посвятите отдыху.

Девы, события на работе будут непредсказуемые. Не демонстрируйте своё превосходство перед коллегами. Встреча с интересными людьми вас повеселит от души.

Благоприятный день для карьеры и решения дел у Весов. Вам хватит сегодня сил, чтобы с успехом выполнить задуманное. Приятные события добавят настроение.

Не стоит упорствовать, отстаивая свой авторитет и компетентность Скорпионам. Отдых и поездки на природу пойдут на пользу. При разговоре с родственниками проявите тактичность.

Проявить инициативу и активность в личной жизни звёзды рекомендуют Стрельцам. Ваши усилия будут щедро вознаграждены. Не беритесь за чужие проблемы.

Козероги, день будет успешным и прибыльным. Однако, чем бы вы ни занимались, не забывайте о любимом человеке. Он вдохновит вас и порадует.

Водолеям сегодня придётся проявить предусмотрительность и умение мгновенно принимать решения. Совместные проекты с деловыми партнерами займут большую часть времени.

Звонки, лавина информации, переговоры – всё это потребует от Рыб чёткого и последовательного плана действий. Ваше творческое настроение удивит свежими идеями друзей и коллег.

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