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Представители Администрации Президента продолжают выездные приёмы и встречи с коллективами
Источник материала: ОНТ
Разобраться в проблемах людей и обсудить курс развития регионов. Представители Администрации Президента продолжают выездные приёмы и встречи с коллективами. Сегодня в Ивье помощник Президента – инспектор по Гродненской области пообщается с работниками предприятия «Техмаш».
Накануне на такой встрече в Белыничах шла речь о развитии региона на ближайшие годы. В планах – реконструкция мостов и дорог, строительство станций обезжелезивания и водонапорных скважин. Продолжится также возведение жилья и социально-культурных объектов. В Белыничах уже открыли спорткомплекс и дом культуры, в этом году сдадут 40-квартирный жилой дом.
Замглавы Администрации провёл и личный приём. Десятки жителей района смогли рассказать о насущных проблемах. Большинство удалось решить на месте. По тем, что требуют детального изучения, даны поручения.
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Разобраться в проблемах людей и обсудить курс развития регионов. Представители Администрации Президента продолжают выездные приёмы и встречи с коллективами....
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