Источник материала: ОНТ

Разобраться в проблемах людей и обсудить курс развития регионов. Представители Администрации Президента продолжают выездные приёмы и встречи с коллективами. Сегодня в Ивье помощник Президента – инспектор по Гродненской области пообщается с работниками предприятия «Техмаш».

Накануне на такой встрече в Белыничах шла речь о развитии региона на ближайшие годы. В планах – реконструкция мостов и дорог, строительство станций обезжелезивания и водонапорных скважин. Продолжится также возведение жилья и социально-культурных объектов. В Белыничах уже открыли спорткомплекс и дом культуры, в этом году сдадут 40-квартирный жилой дом.

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: «Государством запланированы серьезные инвестиции в развитие региональной инфраструктуры, что, безусловно, скажется на повышении качества жизни на периферии. Мы говорим о том, что сегодня необходимо вести речь о равномерном развитии регионов. И ряд пунктов новой пятилетней программы касается именно этих вещей».

Замглавы Администрации провёл и личный приём. Десятки жителей района смогли рассказать о насущных проблемах. Большинство удалось решить на месте. По тем, что требуют детального изучения, даны поручения.

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