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Польская «Солидарность» поднимет тему репрессий в Беларуси на международном уровне
Источник материала: АФН
Польская «Солидарность» поднимет вопрос о репрессиях в отношении рабочих в Беларуси на уровне международных профсоюзных организаций.
Об этом заявил руководитель польского профсоюза Петр Дуда на встрече с Павлом Латушко.
Дуда также высказался о недопустимости репрессий в отношении журналистов и заявил, что «Солидарность» поддержит акцию об исключении Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза за нарушение прав работников телерадиокомпании.
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Польская «Солидарность» поднимет вопрос о репрессиях в отношении рабочих в Беларуси на уровне международных профсоюзных организаций.
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