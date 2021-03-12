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Польская «Солидарность» поднимет тему репрессий в Беларуси на международном уровне

12.03.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Польская «Солидарность» поднимет вопрос о репрессиях в отношении рабочих в Беларуси на уровне международных профсоюзных организаций.

Об этом заявил руководитель польского профсоюза Петр Дуда на встрече с Павлом Латушко.

Дуда также высказался о недопустимости репрессий в отношении журналистов и заявил, что «Солидарность» поддержит акцию об исключении Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза за нарушение прав работников телерадиокомпании.

 
 
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Польская «Солидарность» поднимет вопрос о репрессиях в отношении рабочих в Беларуси на уровне международных профсоюзных организаций.
 
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