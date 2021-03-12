Журналисты покопались в литовских финпрокладках Олексина и Зайцева

Источник материала: АФН

Журналисты из OCCRP, Siena.lt и «Белсата» выявили у близких к Лукашенко бизнесменов Алексея Олексина и Александра Зайцева компании в Литве, зарегистрированные в заброшенных квартирах и без штата.

Еще в 2012 году малоизвестные на тот момент белорусские бизнесмены Олексин и Зайцев инвестировали деньги в Литву, открыли там компании и получили даже вид на жительство (ВНЖ). По времени это совпало с тем, что прежнее поколение белорусских олигархов [Юрия Чижа, Анатолия Тернавского и Владимира Пефтиева] попало под санкции Евросоюза. Стоит отметить, что разрешения на ВНЖ уже аннулированы по причинам, которые Департамент миграции Литвы отказался объяснить, пишет tut.by.

Алексей Олексин зарегистрировал фирму Lexie Ventures в заброшенном здании в Вильнюсе, где уже базировалось около 50 компаний. Ее основной вид деятельности — консалтинг. Примерно в то же время в 2012 году в Литве была зарегистрирована компания Александра Зайцева под названием UAB «Sohra». По его словам, в тот момент он был уже резидентом Объединенных Арабских Эмиратов.

Расследователи выяснили, что в 2013 году фирма Олексина зарегистрировала в один день сразу 2 компании: Paralama и Corami. У каждой из них было 2 совладельца: кипрская фирма и нидерландские фонды с созвучными названиями Stichting Paralama и Stichting Corami. Обе компании «на бумаге» торговали автомобильными запчастями, но у них не было ни одного сотрудника. Тем не менее за два года существования Paralama заработала 42,3 млн евро, а Corami — 4 млн евро. Финансовые отчеты не дают никаких намеков на то, откуда и куда пошли эти деньги, пишут расследователи. Обе компании были ликвидированы в один день в 2015 году.

«Если по одному адресу зарегистрировано несколько компаний, не говоря уже о предприятиях, зарегистрированных в ветхих помещениях; если у них нет сайтов; если они контролируются офшорными организациями; если у них нет сотрудников и они достигают больших продаж — это ярко-красные флаги, которые должны привлечь внимание сотрудников по борьбе с отмыванием денег», — говорит глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьевас.

Расследователи отмечают, что Lexie Ventures больше не владеет квартирой, в которой были зарегистрированы Paralama и Corami. Сегодня она работает в престижном районе на севере Вильнюса. Вместе с тем Lexie Ventures много лет работала в убыток.

Зайцев продал свою литовскую фирму в 2017 году. Покупателем была кипрская компания Litenburgo Investments. А уже в 2018 году белорусский бизнесмен стал единственным владельцем Litenburgo. В следующем году Sohra зафиксировала годовой объем продаж в 224 тысячи евро.

Расследователи также выяснили, что инвестиции Олексина и Зайцева в Литву были структурированы похожим образом. Они допускают, что это произошло, потому что оба пользовались услугами компании Lewben Group, которую международный журнал Euromoney многократно признавал лучшим поставщиком услуг семейного офиса в Литве.

В 2016 году проходила информация о том, что Lewben Group управлял кипрским офшором, который имел отношение к проекту строительства калийного комбината под Калининградом и упоминался рядом с компаниями Юрия Чижа. Ранее Чиж и Олексин были партнерами.

В Lewben не скрывали, что работали с самыми богатыми людьми из Литвы, России, Беларуси, Казахстана и Украины. В 2017 году литовская разведка заблокировала инвесткомпании Lewben Investment Management сделку по приобретению находящегося недалеко от сейма офисного здания. Силовики увидели риск в связях акционера Lewben Investment Management с лицами, не относящимися к странам Евросоюза и НАТО.

На запрос о комментарии Lewben сказал OCCRP, что среди его клиентов нет белорусских политически значимых лиц. В литовской компании заявили, что строго соблюдают все законы и процедуры по борьбе с отмыванием денег и проводят надлежащую комплексную проверку для проверки своих клиентов на предмет санкций, политических связей или репутационных рисков.

Региональным директором Lewben с конца прошлого года является выпускница юрфака БГУ Елена Абрамова. В 2014—2020 годах она работала в литовской торговой компании Ipsun Group, которая на протяжении ряда лет активно сотрудничала с хозяевами «Евроторга».