Высылка дипломатов: Польша пообещала ответить адекватно

















Так Пшидач отреагировал на высылку второго польского консула, на этот раз из Гродно





"Минск принял решение о высылке очередных двух польских дипломатов, работающих в Беларуси. Польша оставляет за собой право адекватного ответа", - написал он в Twitter.





Дипломатический скандал между Беларусью и Польшей разгорелся на текущей неделе после участия 28 февраля польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат".





МИД Беларуси осудил такие действия дипломата. Во вторник, 9 марта, временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского вызвали в министерство иностранных дел и вручили ему ноту, согласно которой польскому консулу Ежи Тимофеюку предлагается покинуть республику.





10 марта Марчин Пшыдач сообщил, что один из сотрудников посольства в Беларуси в Варшаве объявлен персоной нон грата.





Министерство иностранных дел Беларуси 11 марта вызывало Временного поверенного в делах Польши в республике Мартина Войцеховского и вручило ему ноту – страну должен покинуть польский консул в Гродно Ярослав Ксенджек.





После этого прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса – совершение группой лиц действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма.





Представители польского подполья, в частности, отряд капитана Ромуальда Райса (псевдоним "Бурый") в послевоенные годы совершили многочисленные убийства, грабежи и акты насилия в отношении гражданского населения. Бандформирование под руководством Бурого в 1946 году совершило кровавый рейд в Подляшье, в результате которого были сожжены пять деревень и убиты 79 мирных жителей края.

После войны органами судебной власти Республики Польша действия Райса были официально признаны геноцидом, а сам он был казнен в Белостоке. В 2005 году белостокский отдел Института национальной памяти завершил расследование преступлений отряда Райса и определил, что его действия имели признаки геноцида. Однако не все с этим согласны. И в память о Райсе в Польше организовывают Марш проклятых солдат.



