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Высылка дипломатов: Польша пообещала ответить адекватно
Источник материала: Партизан
Польша снова готова адекватно ответить на высылку из Беларуси очередного своего дипломата, об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач.
Так Пшидач отреагировал на высылку второго польского консула, на этот раз из Гродно.
"Минск принял решение о высылке очередных двух польских дипломатов, работающих в Беларуси. Польша оставляет за собой право адекватного ответа", - написал он в Twitter.
Дипломатический скандал между Беларусью и Польшей разгорелся на текущей неделе после участия 28 февраля польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат".
МИД Беларуси осудил такие действия дипломата. Во вторник, 9 марта, временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского вызвали в министерство иностранных дел и вручили ему ноту, согласно которой польскому консулу Ежи Тимофеюку предлагается покинуть республику.
10 марта Марчин Пшыдач сообщил, что один из сотрудников посольства в Беларуси в Варшаве объявлен персоной нон грата.
Министерство иностранных дел Беларуси 11 марта вызывало Временного поверенного в делах Польши в республике Мартина Войцеховского и вручило ему ноту – страну должен покинуть польский консул в Гродно Ярослав Ксенджек.
После этого прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса – совершение группой лиц действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма.
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Польша снова готова адекватно ответить на высылку из Беларуси очередного своего дипломата, об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Марчин...
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