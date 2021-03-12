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Воскресенский притормозил: учредительный съезд создаваемой им партии пройдет только в декабре 2021 года
Источник материала: Партизан
Юрий Воскресенский сообщил в эфире
По словам Воскресенского, оргкомитет партии создан активистами из штаба Валерия Цепкало. Глава комитета — Андрей Ланкин, который ранее работал в Wargaming.
Сейчас активно набирается инициативная группа, пишется программа. Они очень детально работают, и это очень интересно.
Также Воскресенский заявил, что два месяца в СИЗО помогли ему «очиститься от гаджетов» и «стать над схваткой».
Как сообщалось, Юрий Воскресенский работал в инициативной группе Виктора Бабарико на низовом уровне, отвечая за сбор подписей в одном из районов Минска. Воскресенский был участником знаменитой встречи в СИЗО с Лукашенко. Именно по итогам того разговора политический активист и бизнесмен был отпущен на волю. Пока точно неизвестно, что с уголовным делом в его отношении: оно закрыто либо вместо этого предъявлена «административка» за незаконный митинг.
Воскресенский регулярно выступает на госТВ. Власти приглашают его на свои мероприятия. Например, он был на Всебелорусском народном собрании.
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Воскресенский притормозил: учредительный съезд создаваемой им партии пройдет только в декабре 2021 года
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