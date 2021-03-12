Глава «Польской школы» в Бресте отрицает экстремистский характер организации

По мнению Панищевой, которая сейчас находится в Польше, ее ООО занимается исключительно культурно-просветительской деятельностью, то есть распространяет знания о польских языке, литературе, музыке, истории среди этнических поляков и вообще всех желающих.





Панищева не согласна с тем, что ее организация пропагандирует рознь. По ее словам, она работате в Бресте в системе образования с 1986 года, и такой пропагандой не занимается. Также Панищева обвинила ряд журналиств и блогеров в том, что они тайно снимали беседы с ней «из-под стола», а потом опубликовали видео.





Уголовное дело она считает провокацией. Имя Ромуальда Райса в ее обращении не прозвучало. При этом Анна Панищева подчеркивает, что впервые записывает видеообращение на русском.





«…Я свою задачу жизненную видела как восстановление в себе полностью польской культуры, польского языка, польского самосознания, которое у меня незаслуженно украли… Сами знаете, коммунистический режим».





Панищева надеется, что после возвращения в Брест ей удастся опровергнуть обвинения. Также она подчеркнула, что именно она несет полную ответственность за деятельность «Польской школы».





Напомним, что в Бресте задержали соучредителя ООО «Польская школа», после того как было возбуждено уголовное дело о героизации военных преступников. Речь идет о мероприятии в память Ромульда Райса (Бурого), которое прошло 28 февраля.