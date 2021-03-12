Каскаду не хватило? Абсурд не прошел, на БТ нашли причину запрета песни в конкурсе «Евровидения»

«В рамках обычной процедуры для всех песен, представленных

Европейский вещательный союз (ЕВС) выступил с заявлением, в котором говорится что песня "Я научу" представителей Белтелерадиокомпании (БТ), группы "Галасы ЗМеста", не может участвовать в конкурсе. Причин называется несколько. В том числе - реакция зрителей.





пишет telegraf.by. «В рамках обычной процедуры для всех песен, представленных на конкурс песни «Евровидение», ЕВС тщательно изучил белорусскую песню «Я научу тебя» «Галасы ЗМеста», чтобы убедиться, что она соответствует правилам конкурса», — рассказали организаторы «Евровидения»,telegraf.by.





В результате проверки был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер песенного конкурса.





«Кроме того, недавняя реакция на предлагаемое вступление может привести к тому, что репутация «Евровидения» будет подорвана», — заявили в ЕВС.





Организаторы «Евровидения» отправили письмо БТ, в котором говорится, что песня «в ее нынешнем виде в настоящее время не имеет права участвовать в конкурсе». В ЕВС заявили, что у Беларуси пока остается право на участие в «Евровидении». Для этого необходимо или изменить текст песни, или прислать новую.





«Невыполнение этого требования может привести к дисквалификации в рамках Конкурса этого года», — предупредили БТ организаторы «Евровидения».





После заявления песню заблокировали на официальном канале «Евровидения» в Yuotube. По последним данным, ее посмотрели более 500 тыс раз. Клип получил 38.9 тыс. дизлайков (87,2% от всех оценок) и 5,7 тыс. лайков (12,8%). В комментариях зрители писали, в основам, негативные отзывы и требовали запретить участие «Галасов ЗМеста» от лица Беларуси.

Впрочем, на БТ это посчитали успехом и назвали почему-то «Галасы ЗМеста» после этого «народным проектом».





«Ролик с песней для «Евровидения» набрал более полумиллиона просмотров и стал самым обсуждаемым видео на форумах еврофанов. Люди со всего мира продолжают комментировать композицию и образ исполнителей, слать благодарности в адрес музыкантов из Барановичей», — так там похвастались «успехом» своих представителей на «Евровидении».

«Хоккей у нас уже отобрали»

Белтелерадикомпания отреагировала на запрет песни, обвинив «невероятную прослойку» в том, что она не поддержала выдвинутый работниками БТ коллектив.





«Не все смогли справиться с удивлением от такой популярности белорусов. Музыкальное видео было заблокировано организаторами конкурса. А на официальном сайте «Евровидения» в графе «Беларусь» появилось уведомление, что песни пока нет», — констатировали на БТ.





«Но мы верим, что Европа не наступит на горло народной песне. А те, кто сейчас сыплет жалобами, что же, процитируем один из комментариев: «К сожалению, белорусы — единственная нация, которая топит против своих». К счастью, такие не все, а лишь невероятная прослойка. Но мы верим в своих и поддерживаем», — говорится на сайте БТ.





Зато лидер коллектива из Барановичей «Галасы ЗМеста» предположил, что БТ в этом году может отказаться от участия в конкурсе.





«Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится», — сказал Дмитрий Бутаков, передает РИА «Новости».





«Вполне может быть так. Хоккей же у нас отобрали», — пояснил Бутаков, добавив, что окончательное решение примет Белтелерадиокомпания. По словам представителя «Галасы ЗМеста», сам оне испытывает угрызений совести из-за текста песни «Я научу».

«За ребят можно только порадоваться»

Ранее Телеграф сообщил, как прокомментировал Александр Солодуха выдвижение от Беларуси никому неизвестного коллектива.





«Я, конечно, по-своему удивлен, но за ребят можно только порадоваться. Удачи им! Выступить на таком конкурсе – это воля случая, воля судьбы! Я уверен, что комиссия, которая выбирала музыкантов, – профессионалы своего дела и с бухты-барахты выбирать абы-кого, чтобы представлять нашу страну, не будут. Ну не могут те, кто выбрал это группу, позволить краснеть за свою страну», — выказал уверенность «Икона белорусской эстрады».





“Мне кажется, сейчас не имеет смысла обсуждать, почему выбрали именно их, говорит Игорь Ворошкевич, лидер группы «Крама, разве только из-за хохмы. У нас в стране огромное количество невероятно-талантливых музыкантов, думаю, после августа прошлого года в этом все убедились. Но представлять страну поедут именно они. Смешно. Пожалуй, это вишенка на всем этом торте абсурда!”



