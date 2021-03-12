В оттенке жвачки: Кейт Миддлтон показала стильное пальто на весну 2021

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон продемонстрировала новый весенний образ: фаворитка королевы вышла на публику в роскошном пальто оттенка жвачки.

Принц Уильям впервые прокомментировал резонансное интервью Меган Маркл и принца Гарри. Свою позицию он озвучил во время посещения лондонского школы, куда приехал вместе с Кейт. Редкое появление пары на людях произвело настоящий фурор в модных кругах, а все из-за обновленного образа герцогини Кембриджской.

Для появления на публике Миддлтон выбрала нежно-розовый цвет: в такой оттенок был окрашен ее базовый джемпер и стильное пальто от марки Max&Co на весну 2021.

Розовый верх герцогиня умело сочетала с черным низом - классическими черными брюками и клатчем. Пользователи социальных сетей оценили хоть неожиданный образ герцогини, о чем свидетельствуют комментарии под снимками в Instagram.

"Принцесса баблгам"; "Смелый выбор, но точно лайк"; "Так свежо! Мне очень нравится"; "Самое красивое пальто весны", - прокомментировали фанаты.

Напомним, что это не первое появление герцогини в розовом цвете: Миддлтон выбрала похожий оттенок наряда, чтобы подать тайный знак Меган Маркл .