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Гродненский областной суд оставил в силе приговор предпринимателю и бывшему газетчику Ромуальду Улану

12.03.2021 09:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Гродненский областной суд оставил в силе приговор предпринимателю из Сморгони, бывшему учредителю и издателю частной газеты «Новая газета Сморгони» Ромуальду Улану, сообщается на странице издания в «Фейсбуке».

Гродненский областной суд оставил в силе приговор предпринимателю и бывшему газетчику Ромуальду Улану

5 января суд Сморгонского района признал 55-летнего Улана виновным в клевете (ст. 188 УК) и осудил на два с половиной года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

Как сообщили правозащитники, факт клеветы суд усмотрел в том, что Улан разместил в комментариях в социальной сети «ВКонтакте» фотографию наклеек с личными данными семи сотрудников милиции, которые, как утверждалось, причастны к незаконным задержаниям и лжесвидетельствам в судах.

Суд также обязал Улана выплатить признанным пострадавшими милиционерам в качестве компенсации морального вреда от 300 до 500 рублей (общая сумма выплат составляет 2.700 рублей). Помимо этого, суд конфисковал в доход государства компьютер Улана «как средство совершения преступления».

Не согласный с приговором мужчина обратился в Гродненский областной суд. «К сожалению, гродненский суд оставил приговор сморгонского суда без изменения... Ни 220 подписей сморгонцев, ни свидетельство инвалида первой группы 89-летней матери не повлияли на гродненских судей. Жизнь продолжается…» — прокомментировал Улан.

«Новая газета Сморгони», которую некогда издавал Улан, была единственным зарегистрированным независимым изданием на территории Сморгонского района. В 1996 году издание начиналось с листка формата А4. В 2003 году газета была закрыта местными властями, на то время в редакции работали 28 человек.

 
 
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Гродненский областной суд оставил в силе приговор предпринимателю из Сморгони, бывшему учредителю и издателю частной газеты «Новая газета Сморгони» Ромуальду...
 
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