|
Сегодня стартует чемпионат Беларуси по футболу
Источник материала: Навiны
Сегодня под аккомпанемент непогоды начнется чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
В Минске на стадионе одноименного футбольного клуба встретятся «Ислочь» и «Славия» (начало в 17:30).
Также в первом туре сыграют:
13.03.
14.03.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня под аккомпанемент непогоды начнется чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)