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Сегодня стартует чемпионат Беларуси по футболу

12.03.2021 09:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня под аккомпанемент непогоды начнется чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Сегодня стартует чемпионат Беларуси по футболу
Фото носит иллюстративный характер

В Минске на стадионе одноименного футбольного клуба встретятся «Ислочь» и «Славия» (начало в 17:30).

Также в первом туре сыграют:

13.03.

  • «Энергетик-БГУ» — «Сморгонь» (14:00);
  • «Рух» — «Гомель» (16:00);
  • «Динамо» (Мн) — «Торпедо-БелАЗ» (17:45);
  • «Шахтер» — «Минск» (20:45).

14.03.

  • «Спутник» — «Динамо» (Бр) (15:00);
  • «Неман» — «Витебск» (17:00);
  • БАТЭ — «Слуцк» (19:00).
 
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Сегодня под аккомпанемент непогоды начнется чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
 
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