Netflix начинает борьбу с раздачей логина и пароля вашим друзьям

Источник материала: Onliner

Пользователи Netflix стали получать предупреждения о необходимости завести собственный профиль в сервисе, если «вы не проживаете совместно с владельцем аккаунта». Судя по всему, стриминговый сервис решил бороться с ситуацией, когда несколько человек покупают один аккаунт и пользуются им.

На данный момент Netflix требует верификации аккаунта через код или почту. Также сервис предлагает воспользоваться 30-дневным пробным периодом, который оплачивать не нужно. По правилам Netflix, пользоваться одним аккаунтом разные люди могут лишь в пределах одного жилища.

Также в сервисе есть ограничения на одновременный стриминг контента в зависимости от тарифного плана.

В 2018 году исследовательская компания Magid выяснила, что 35% миллениалов делятся друг с другом паролями от стриминговых сервисов.