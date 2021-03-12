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Netflix начинает борьбу с раздачей логина и пароля вашим друзьям
Источник материала: Onliner
Пользователи Netflix
На данный момент Netflix требует верификации аккаунта через код или почту. Также сервис предлагает воспользоваться 30-дневным пробным периодом, который оплачивать не нужно. По правилам Netflix, пользоваться одним аккаунтом разные люди могут лишь в пределах одного жилища.
Также в сервисе есть ограничения на одновременный стриминг контента в зависимости от тарифного плана.
В 2018 году исследовательская компания Magid выяснила, что 35% миллениалов делятся друг с другом паролями от стриминговых сервисов.
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Пользователи Netflix стали получать предупреждения о необходимости завести собственный профиль в сервисе, если «вы не проживаете совместно с владельцем аккаунта»....
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