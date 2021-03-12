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Водитель придумал, как быть, если не хватило ширины дороги. Многие будут против (видео)

12.03.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Перекресток улиц Киселева и Красной в Минске: историческая часть города, неширокие улицы, рядом площадь Победы. А трафик-то приличный — центр же. Водители ведут себя по-всякому: кто-то поскромнее, другие же не стесняются своеобразных поступков.

Водитель двигался по улице Киселева со стороны площади Победы, и на перекрестке с улицей Красной решил развернуться. Ничего предосудительного. Но траектория, по которой двигался автомобиль, не позволила ему с ходу вписаться в ширину проезжей части, и водитель задействовал для разворота тротуар в районе пешеходных переходов. Хорошо еще, что там не было людей.

Движение транспортных средств по тротуарам запрещено пунктом 84 Правил дорожного движения.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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Перекресток улиц Киселева и Красной в Минске: историческая часть города, неширокие улицы, рядом площадь Победы. А трафик-то приличный — центр же. Водители ведут...
 
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