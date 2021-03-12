Чем может быть полезно мясо и сколько его можно есть в неделю

Источник материала: Tut.by

Споры о том, какое мясо полезно (и полезно ли оно вообще) не прекращаются. Сколько мяса рекомендуют есть медики в неделю и к какому советуют относиться сдержанно? Врач диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова помогает разобраться.



Ольга АвчинниковаВрач диетолог -эндокринолог, тренер Врач-эндокринолог, тренер

Какая польза есть в мясе

К мясу традиционно относится говядина, свинина, баранина, крольчатина и мясо дичи (например, лось, оленина). Птица включает в себя курицу, цесарку, утку, гуся, индейку, охотничьих птиц (например, перепел и более экзотические — страус, фазан). Практически любое из этих видов мяса в Беларуси есть в продаже, и оно может быть включено в рацион.

Мясо — это в первую очередь источник полноценного животного белка. В его состав входят все незаменимые аминокислоты . Важно отметить, что белки не синтезируются из других классов пищевых веществ и должны обязательно поступать в организм с пищей.

Достаточное содержание белка в рационе играет важную роль в обеспечении жизненно важных функций организма:

пластическая (строительная). Аминокислоты, входящие в состав белка, являются кирпичиками, из которых состоят многие структуры нашего тела. Например, эластин, кератин, коллаген вещества, входящие в состав кожи, ногтей и волос, — это вещества белковой природы. При дефиците белка в рационе может ухудшаться состояние кожи, волос и ногтей.

иммунная. Антитела, которые вырабатывает организм для борьбы с чужеродными агентами, тоже имеют белковую природу.

гормональная. Ряд гормонов, например, инсулин , гормон роста, тоже белковой природы.

, гормон роста, тоже белковой природы. мышцы состоят из актина и миозина, а это тоже белковые структуры. Восстановление мышц после физической нагрузки и построение мышечной массы в процессе тренировок невозможно без достаточного обеспечения организма пищевым белком.

наконец, гемоглобин , который отвечает за транспорт кислорода в организме, тоже белок.



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Мясо еще и источник особой формы железа — гемового. В растительных источниках железо тоже есть, но оно содержится в них в негемовой форме. В свою очередь гемовое железо усваивается намного лучше. Железо — очень важный минерал для нашего организма. Его дефицит встречается наиболее часто в сравнении с другими минералами, и его нехватка — самая частая причина анемии.

Кроме того, мясо — основной источник цинка, а птица — ниацина ( витамина РР ).

Цинк необходим для функционирования более 100 ферментов. Также он важен и для иммунной системы, процессов синтеза ДНК, белка, деления клеток, снижения избыточного воспаления и заживления ран. Цинк поддерживает рост и развитие плода во время беременности, а также рост детей. Цинк также играет роль в ощущениях вкуса и запаха. Важно ежедневно употреблять достаточное количество цинка, так как в нашем теле нет запасов этого минерала.

Что касается ниацина, то в нашем организме ниацин переходит в кофермент под названием НАД. Этот кофермент необходим для работы более 400 ферментов. Ниацин важен для большинства окислительно-восстановительных реакций, протекающих в организме.

Сколько рекомендуют есть мяса

В соответствии с последними диетологическими рекомендациями существуют следующие нормы потребления мяса/птицы: 700−1000 г в неделю.

Ограничительные рекомендации есть по поводу красного мяса — свинины, говядины, баранины. Всемирный Фонд исследований рака в 2018 году для профилактики онкологических заболеваний рекомендовал употреблять красное мясо в умеренном количестве: следует ограничиться потреблением не более трех порций в неделю. Это эквивалентно примерно 350−500 г приготовленной массы красного мяса.

Какое мясо полезнее?

В разных видах мяса и птицы содержится разное количество белка, жиров, они обладают разной калорийностью и набором витаминов и минералов. Приводим сравнительную таблицу с наиболее распространенными видами мяса и птицы.

Вид мяса/птицы Ключевые полезные витамины и % от суточной потребности в 100 г продукта Ключевые полезные минералы и % от суточной потребности в 100 г продукта Количество белков/жиров в г на 100 г Калорийность на 100 г Куриное филе В5 (пантотеновая кислота — 30%), В6 (пиридоксин — 40%), РР (ниацин — 40%). магний (более 20%), фосфор (более 20%), селен (42%), хром (50%), цинк (11%). Белки — 23 Жиры — 2 113 Свинина (вырезка) В1 (тиамин- 97%), В6 (пиридоксин — 25%), В12(цианокобаламин — 37%). калий (14%), фосфор (28%), железо (9%), хром (27%), цинк (17%). Белки — 19 Жиры — 7 140 Говядина (вырезка) В12 (цианокобаламин — 100%), РР (ниацин — 30%). калий (14%), фосфор (26%), железо (14%), хром (16%), цинк (27%). Белки — 20 Жиры — 3 107 Баранина В12 (цианокобаламин — 100%), РР (ниацин — 36%). калий (11%), фосфор (21%), железо (11%), медь (24%), хром (17%), цинк (24%). Белки — 16 Жиры — 16 208 Индейка (грудка) В5 (12%), В6 (пиридоксин — 24%), В12 (цианокобаламин — 14%), РР (ниацин — 26%). калий (11%), фосфор (23%), железо (7%), селен (41%), цинк (13%). Белки — 19 Жиры — 0,7 80 Мясо кролика В6 (пиридоксин — 24%), В12 (цианокобаламин -143%), РР (ниацин — 58%). калий (13%), фосфор (24%), железо (18%), хром (17%), цинк (19%). Белки — 21 Жиры — 11 183

Правда ли, что на качество мяса может повлиять процесс приготовления?

Мясо можно запекать, жарить, варить, тушить, готовить на гриле или жарить во фритюре. Способы приготовления действительно влияют на физико-химические свойства мяса, а также на его вкус и аромат. В процессе готовки мяса могут образовываться соединения, которые вредны для здоровья, такие как, например, полициклические ароматические углеводороды, гетероциклические ароматические амины и акриламид. Эти вредные соединения образуются в результате агрегации белков, деградации жиров, окисления (образование радикалов из-за сочетания тепла и кислорода) и реакции Майяра (реакция между сахарами и аминокислотами).

Чем выше температурное воздействие, тем в большей степени отмечается влияние на структуру белка, что может снижать его пищевую ценность.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Гетероциклические ароматические амины образуются в мясе при воздействии температуры выше 150 градусов. Такие температуры, как правило, достигаются при приготовлении на гриле и жарке. Данные вещества являются канцерогенами. Интересно, что добавление некоторых приправ — карри, имбиря — помогает снизить количество этих веществ в мясе.

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) — это органические соединения, образующиеся в результате неполного сгорания органического вещества, угля, газа, древесины или любого другого органического соединения, например, обугленного мяса. В мясных продуктах они возникают при температурном воздействии > 200 градусов.

Итого

Мясо полезно, в первую очередь, как источник полноценного животного белка и гемового железа. Существуют следующие нормы потребления мяса/птицы: 700−1000 г мяса в неделю. Ограничительные рекомендации есть по поводу красного мяса — свинины, говядины, баранины. Для профилактики онкологических заболеваний следует ограничиться потреблением не более трех его порций в неделю: примерно 350−500 г приготовленной массы красного мяса. Приготовление мяса на гриле или жарка может в большей степени влиять на структуру белка, что снижает пищевую ценность продукта.