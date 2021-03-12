Чем может быть полезно мясо и сколько его можно есть в неделю

Споры о том, какое мясо полезно (и полезно ли оно вообще) не прекращаются. Сколько мяса рекомендуют есть медики в неделю и к какому советуют относиться сдержанно? Врач диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова помогает разобраться.
Ольга АвчинниковаВрач диетолог-эндокринолог, тренер
Какая польза есть в мясе
К мясу традиционно относится говядина, свинина, баранина, крольчатина и мясо дичи (например, лось, оленина). Птица включает в себя курицу, цесарку, утку, гуся, индейку, охотничьих птиц (например, перепел и более экзотические — страус, фазан). Практически любое из этих видов мяса в Беларуси есть в продаже, и оно может быть включено в рацион.
Мясо — это в первую очередь источник полноценного животного белка. В его состав входят все незаменимые аминокислоты. Важно отметить, что белки не синтезируются из других классов пищевых веществ и должны обязательно поступать в организм с пищей.
Достаточное содержание белка в рационе играет важную роль в обеспечении жизненно важных функций организма:
пластическая (строительная). Аминокислоты, входящие в состав белка, являются кирпичиками, из которых состоят многие структуры нашего тела. Например, эластин, кератин, коллаген вещества, входящие в состав кожи, ногтей и волос, — это вещества белковой природы. При дефиците белка в рационе может ухудшаться состояние кожи, волос и ногтей.
иммунная. Антитела, которые вырабатывает организм для борьбы с чужеродными агентами, тоже имеют белковую природу.
гормональная. Ряд гормонов, например, инсулин, гормон роста, тоже белковой природы.
мышцы состоят из актина и миозина, а это тоже белковые структуры. Восстановление мышц после физической нагрузки и построение мышечной массы в процессе тренировок невозможно без достаточного обеспечения организма пищевым белком.
наконец, гемоглобин, который отвечает за транспорт кислорода в организме, тоже белок.
Мясо еще и источник особой формы железа — гемового. В растительных источниках железо тоже есть, но оно содержится в них в негемовой форме. В свою очередь гемовое железо усваивается намного лучше. Железо — очень важный минерал для нашего организма. Его дефицит встречается наиболее часто в сравнении с другими минералами, и его нехватка — самая частая причина анемии.
Кроме того, мясо — основной источник цинка, а птица — ниацина (витамина РР).
Цинк необходим для функционирования более 100 ферментов. Также он важен и для иммунной системы, процессов синтеза ДНК, белка, деления клеток, снижения избыточного воспаления и заживления ран. Цинк поддерживает рост и развитие плода во время беременности, а также рост детей. Цинк также играет роль в ощущениях вкуса и запаха. Важно ежедневно употреблять достаточное количество цинка, так как в нашем теле нет запасов этого минерала.
Что касается ниацина, то в нашем организме ниацин переходит в кофермент под названием НАД. Этот кофермент необходим для работы более 400 ферментов. Ниацин важен для большинства окислительно-восстановительных реакций, протекающих в организме.
Сколько рекомендуют есть мяса
В соответствии с последними диетологическими рекомендациями существуют следующие нормы потребления мяса/птицы: 700−1000 г в неделю.
Ограничительные рекомендации есть по поводу красного мяса — свинины, говядины, баранины. Всемирный Фонд исследований рака в 2018 году для профилактики онкологических заболеваний рекомендовал употреблять красное мясо в умеренном количестве: следует ограничиться потреблением не более трех порций в неделю. Это эквивалентно примерно 350−500 г приготовленной массы красного мяса.
Какое мясо полезнее?
В разных видах мяса и птицы содержится разное количество белка, жиров, они обладают разной калорийностью и набором витаминов и минералов. Приводим сравнительную таблицу с наиболее распространенными видами мяса и птицы.
Вид мяса/птицы
Ключевые полезные витамины и % от суточной потребности в 100 г продукта
Ключевые полезные минералы и % от суточной потребности в 100 г продукта
Количество белков/жиров в г на 100 г
Калорийность на 100 г
Куриное филе
В5 (пантотеновая кислота — 30%),
В6 (пиридоксин — 40%),
РР (ниацин — 40%).
магний (более 20%),
фосфор (более 20%),
селен (42%),
хром (50%),
цинк (11%).
Белки — 23
Жиры — 2
113
Свинина (вырезка)
В1 (тиамин- 97%),
В6 (пиридоксин — 25%),
В12(цианокобаламин — 37%).
калий (14%),
фосфор (28%),
железо (9%),
хром (27%),
цинк (17%).
Белки — 19
Жиры — 7
140
Говядина (вырезка)
В12 (цианокобаламин — 100%),
РР (ниацин — 30%).
калий (14%),
фосфор (26%),
железо (14%),
хром (16%),
цинк (27%).
Белки — 20
Жиры — 3
107
Баранина
В12 (цианокобаламин — 100%),
РР (ниацин — 36%).
калий (11%),
фосфор (21%),
железо (11%),
медь (24%),
хром (17%),
цинк (24%).
Белки — 16
Жиры — 16
208
Индейка (грудка)
В5 (12%),
В6 (пиридоксин — 24%),
В12 (цианокобаламин — 14%),
РР (ниацин — 26%).
калий (11%),
фосфор (23%),
железо (7%),
селен (41%),
цинк (13%).
Белки — 19
Жиры — 0,7
80
Мясо кролика
В6 (пиридоксин — 24%),
В12 (цианокобаламин -143%),
РР (ниацин — 58%).
калий (13%),
фосфор (24%),
железо (18%),
хром (17%),
цинк (19%).
Белки — 21
Жиры — 11
183
Правда ли, что на качество мяса может повлиять процесс приготовления?
Мясо можно запекать, жарить, варить, тушить, готовить на гриле или жарить во фритюре. Способы приготовления действительно влияют на физико-химические свойства мяса, а также на его вкус и аромат. В процессе готовки мяса могут образовываться соединения, которые вредны для здоровья, такие как, например, полициклические ароматические углеводороды, гетероциклические ароматические амины и акриламид. Эти вредные соединения образуются в результате агрегации белков, деградации жиров, окисления (образование радикалов из-за сочетания тепла и кислорода) и реакции Майяра (реакция между сахарами и аминокислотами).
Чем выше температурное воздействие, тем в большей степени отмечается влияние на структуру белка, что может снижать его пищевую ценность.
Гетероциклические ароматические амины образуются в мясе при воздействии температуры выше 150 градусов. Такие температуры, как правило, достигаются при приготовлении на гриле и жарке. Данные вещества являются канцерогенами. Интересно, что добавление некоторых приправ — карри, имбиря — помогает снизить количество этих веществ в мясе.
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) — это органические соединения, образующиеся в результате неполного сгорания органического вещества, угля, газа, древесины или любого другого органического соединения, например, обугленного мяса. В мясных продуктах они возникают при температурном воздействии > 200 градусов.
Итого
Мясо полезно, в первую очередь, как источник полноценного животного белка и гемового железа. Существуют следующие нормы потребления мяса/птицы: 700−1000 г мяса в неделю. Ограничительные рекомендации есть по поводу красного мяса — свинины, говядины, баранины. Для профилактики онкологических заболеваний следует ограничиться потреблением не более трех его порций в неделю: примерно 350−500 г приготовленной массы красного мяса. Приготовление мяса на гриле или жарка может в большей степени влиять на структуру белка, что снижает пищевую ценность продукта.