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Украина намерена национализировать "Мотор-Сич"

12.03.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Один из ведущих в мире производителей авиадвигателей и газотурбинных установок, запорожское предприятие "Мотор-Сич" будет национализировано.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг, 11 марта, принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность.

"Предприятие "Мотор-Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает DW.

По его словам, вопрос по каждому предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, которые "дивным образом оказались в частных руках", будет рассматриваться отдельно.

Фактическим владельцем предприятия, созданного более века назад, в середине 1990-х годов стал Вячеслав Богуслаев, проработавший на заводе более 50 лет, из которых 30 лет - директором, и выкупивший акции на волне приватизации. В 2016 году он продал контрольный пакет акций (56 процентов) инвесторам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правительстве Украины, на сегодняшний день группекитайских владельцев принадлежит около 75 процентов акций предприятия.

Против получения Китаем полного контроля над предприятием активно выступают США. В конце 2020 года временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, заявил, что Вашингтон рассчитывает на новую сделку по привлечению на "Мотор-Сич" американского или другого инвестора.

После заявлений украинских политиков о возможной приватизации "Мотор-Сич", китайские акционеры предприятия назвали этот процесс незаконным и противоречащим принципам рыночной экономики. 9 марта владелец китайской Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин заявил, что уже подал и готовится подать еще ряд судебных исков как в Украине и Китае, так и на международном уровне. "Мы будем решительно защищать и охранять законные права китайских инвесторов", - говорится в его заявлении для СМИ.

 
 
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Один из ведущих в мире производителей авиадвигателей и газотурбинных установок, запорожское предприятие "Мотор-Сич" будет национализировано.
 
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