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Снежный коллапс и ДТП: Минск с утра в пятницу стоит в 8-балльных пробках

12.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Невесенний снегопад осложнил ситуацию на дорогах столицы в пятницу. Самая сложная дорожная обстановка в Минске, по информации "Яндекс. Пробки", на наблюдалась в районе улиц Немиги, Я. Купалы, Я. Коласа, Маяковского, на развязке в районе Ванеева.



В утренний час пик добраться на работу было непросто: из-за непогоды на дорогах немало аварий, останавливается общественный транспорт. Стоит МКАД от Малиновки до Сухарево – пробка в обе стороны.

Автолюбители сообщают о том, что машины вынуждены ехать с небольшой скоростью, на дорогах заносит.

Утром "Минсктранс" сообщил о приостановке общественного транспорта по некоторым маршрутам из-за ДТП. Так, с 8 утра остановились троллейбусы на улицах Голодеда (в направлении Ташкентской), Панченко (в обоих направлениях), Притыцкого, на проспекте Пушкина.

Ситуацией воспользовались службы такси - тарифы на услуги этого вида транспорта выросли утром в пятницу вдвое.

Накануне ГАИ Минска напомнила автолюбителям о необходимость быть осторожными на дорогах из-за сложных погодных условий. А в начале марта Госавтоинспекция призвала водителей не спешить "переобуваться" на летнюю резину, хотя с первого марта зимние шины на авто уже не обязательны.
 
Теги: Минск
 
 
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Невесенний снегопад осложнил ситуацию на дорогах столицы в пятницу. Самая сложная дорожная обстановка в Минске, по информации "Яндекс. Пробки", на наблюдалась в...
 
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