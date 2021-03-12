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Из-за пандемии Беларусь потеряла более 1 миллиарда долларов
Источник материала: Партизан
От ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в прошлом году Беларусь потеряла более 1 миллиарда долларов. Такую цифру назвал первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько.
Самой большой проблемой он назвал срыв контрактов и ограничения на перемещение товаров.
"По нашим оценкам, потери промышленности Беларуси от ковидной ситуации 2020 года составили чуть более $1 млрд из-за проблем, связанных со введением ограничений на перемещение товаров и срывом контрактов", —
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От ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в прошлом году Беларусь потеряла более 1 миллиарда долларов. Такую цифру назвал первый заместитель министра...
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