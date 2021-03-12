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Президент «Радио Свобода» потребовал немедленно освободить Игоря Лосика

12.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» Джейми Флай выступил с заявлением по делу блогера Игоря Лосика, против которого выдвинули новые обвинения, сообщает nn.by.


После предъявления новых обвинений на глазах у следователя и адвоката Лосик пытался вскрыть себе вены и объявил в знак протеста сухую голодовку.

«Мы все в Радио Свободная Европа / Радио Свобода глубоко опечалены новыми обвинениями против Игоря и ухудшением его состояния здоровья. Журналистика не является преступлением, и Игорь слишком долго находится под арестом. Я призываю немедленно освободить Игоря, чтобы он мог воссоединиться с женой и дочерью», — заявил Джейми Флай.

Игорь Лосик находится за решеткой с 25 июня. В ноябре и декабре он уже голодал 42 дня (т. н. «мокрая голодовка»).
 
 
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Президент «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» Джейми Флай выступил с заявлением по делу блогера Игоря Лосика, против которого выдвинули новые обвинения,...
 
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