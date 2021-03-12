Президент «Радио Свобода» потребовал немедленно освободить Игоря Лосика





После предъявления новых обвинений на глазах у следователя и адвоката Лосик пытался вскрыть себе вены и объявил в знак протеста сухую голодовку.





«Мы все в Радио Свободная Европа / Радио Свобода глубоко опечалены новыми обвинениями против Игоря и ухудшением его состояния здоровья. Журналистика не является преступлением, и Игорь слишком долго находится под арестом. Я призываю немедленно освободить Игоря, чтобы он мог воссоединиться с женой и дочерью», — заявил Джейми Флай.





Игорь Лосик находится за решеткой с 25 июня. В ноябре и декабре он уже голодал 42 дня (т. н. «мокрая голодовка»).