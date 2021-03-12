Класковский: «Питомцам КГБ сейчас дают все больше ответственных постов»









пишет Александр Класковский. — К людям в погонах у вождя политического режима всегда был сантимент. А прошлогодние события его усилили. Не раз за последние месяцы вождь любовно называл силовиков красавцами. — Лукашенко продолжает — или, скорее, заканчивает — перетряхивать кадры силового блока, —Александр Класковский. — К людям в погонах у вождя политического режима всегда был сантимент. А прошлогодние события его усилили. Не раз за последние месяцы вождь любовно называл силовиков красавцами.





Сантимент понятен: именно жесткие действия силовых структур вкупе с кремлевской поддержкой помогли человеку, правящему Беларусью с 1994 года, удержать власть в ходе августовской революции.





Впрочем, и в этих структурах не обошлось без колебаний, брожения. Не всем по душе пришлась та жесть, посредством которой удушали революцию.





Так что вождь взялся чистить руководящие кадры в силовом блоке, отодвигая слишком, по его разумению, мягкотелых, не вполне надежных. Всюду должны быть своего рода железные Феликсы. К слову, питомцам КГБ сейчас дают все больше ответственных постов.





Показательна мини-лекция, которую прочел Лукашенко высокопоставленным силовикам, прежде всего военным. Нас-де «будут подрывать изнутри», поэтому «не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу — и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда».





Вот так исподволь защитников Отечества превращают в защитников режима, защитников Лукашенко. И это грозит сильно подмочить авторитет армии, которую белорусы прежде четко отделяли от репрессивных структур. Сейчас власти могут стереть эту грань.





Если говорить в целом о силовиках, то они, конечно, горазды бабахать на полигонах и молотить дубинками, но не создают благ.





И если власть ради самосохранения делает ставку на людей в погонах, а не на созидателей, то деградация экономики и других сфер жизни общества неизбежна.