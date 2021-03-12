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"Барселона" готовится к масштабной перестройке
Источник материала: Партизан
"Барселона" готовится к масштабной перестройке летом.
Как передает
По информации источника, под угрозой находится будущее двух звезд клуба - бразильца Филипе Коутиньо и француза Антуана Гризманна.
Отмечается, что оба футболиста довольны своим положением в клубе, однако если руководство примет решение о необходимости усиления, то вышеупомянутые игроки могут быть проданы для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и получить дополнительные средства на трансферы.
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"Барселона" готовится к масштабной перестройке летом.
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