"Барселона" готовится к масштабной перестройке

















gazerta.ru , об этом сообщает As. Как передает, об этом сообщает As.





По информации источника, под угрозой находится будущее двух звезд клуба - бразильца Филипе Коутиньо и француза Антуана Гризманна.





Отмечается, что оба футболиста довольны своим положением в клубе, однако если руководство примет решение о необходимости усиления, то вышеупомянутые игроки могут быть проданы для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и получить дополнительные средства на трансферы.