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Указ Лукашенко: Носкевич не отправлен в отставку

12.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официально опубликован указ об увольнении Ивана Носкевича с поста председателя Следственного комитета. Причина увольнения в документе не указана, но из него следует, что генерал не отправлен в отставку.





Зачислить генерал-майора юстиции Носкевича Ивана Даниловича в распоряжение 
председателя Следственного комитета Республики Беларусь», — гласит указ.

Такая формулировка обычно означает, что для генерала еще не найдена новая должность, и пока он числится за прежним ведомством. Через какое-то время, как показывает практика, силовику находят новый пост в других правоохранительных органах или отправляют на гражданскую работу.
 
 
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Официально опубликован указ об увольнении Ивана Носкевича с поста председателя Следственного комитета. Причина увольнения в документе не указана, но из него...
 
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