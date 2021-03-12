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Указ Лукашенко: Носкевич не отправлен в отставку
Источник материала: Партизан
Официально опубликован указ об увольнении Ивана Носкевича с поста председателя Следственного комитета. Причина увольнения в документе не указана, но из него следует, что генерал не отправлен в отставку.
Зачислить генерал-майора юстиции Носкевича Ивана Даниловича в распоряжение
председателя Следственного комитета Республики Беларусь», — гласит указ.
Такая формулировка обычно означает, что для генерала еще не найдена новая должность, и пока он числится за прежним ведомством. Через какое-то время, как показывает практика, силовику находят новый пост в других правоохранительных органах или отправляют на гражданскую работу.
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Официально опубликован указ об увольнении Ивана Носкевича с поста председателя Следственного комитета. Причина увольнения в документе не указана, но из него...
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