Источник материала: Хартия'97

Медики назвали восемь овощей, которые особенно нужны сердцу и сосудам 12.03.2021, 10:10

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Кардиологи рекомендуют включить их в ежедневный рацион.

Восемь овощей, которые, по мнению медиков, особенно нужны сердцу и сосудам, назвала врач-кардиолог Лариса Деменьева, сообщает u-news.com.ua .

Томаты

Овощ этот полезный, это всем известно. Однако, не все знают, что томаты – это сердечный продукт. Действующие вещества, которые он содержит, способен оградить человека от разного рода нарушений ритма сердечной мышцы. Например, к таким патологиям кардиологи относят мерцательную аритмию, экстрасистолию, тахикардию.

Для сосудов также польза есть. Томат богат ликопином, который является мощнейшим антиоксидантом. Благодаря этому холестериновые бляшки на стенках сосудов не образуются и кровотоку ничего не мешает.

Кроме того, томат – помощник нервной системы человека. Благодаря тому, что он значительно уменьшает возбудимость НС, он помогает защититься от возрастной гипертонии.

– Я советую употреблять этот овощ в тушеном на оливковом масле виде. Тогда концентрация полезных для сердца веществ максимальная, – пояснила кардиолог Дементьева.

Морковь

Еще один приятный сердцу овощ. В нем много пигментов-каротиноидов. Именно эти вещества защищают сердце от повреждения. Морковь также борется со спазмами и расширением вен. Эффективна морковь при анемии, инфаркте миокарда, гипертонии.

Причем польза есть как от свежей моркови, так и от сока из нее. Его полезно смешивать с другим овощными соками.

Лук

Благодаря кверцетину лук также является овощем-антиоксидантом. Оказывает благоприятное влияние на сердечную мышцу и кровеносные сосуды. Флавоноид и калий воздействуют на капилляры, вены и артерии, укрепляя их, снижают проницаемость их мембран и тем самым защищают от воспалительных процессов и повреждений.

Польза лука доказана при повышенном давлении и риске гипертонии (например, когда у близких родственников есть это заболевание). Этот овощ помогает крови в должном объеме доходить до тканей и органов, в том числе и до головного мозга. Борется лук также и с бляшками в сосудах, поэтом при риске атеросклероза он крайне полезен.

– Это овощ, конечно полезен, но нельзя употреблять его в огромных количествах. Есть риск сильно повысить артериальное давление и нарушить сердечный ритм, – предостерегла кардиолог.

Чеснок

Овощ богат сульфидом водорода, поэтому полезен для правильной работы сердца. Он показан при повышенном давлении, аритмии, ишемии, стенокардии и проблемах с кровообращением мозга.

Кстати, полезнее всего есть свежий чеснок. Увы, при термической обработки или высушивании большинство полезностей пропадает.

Тыква

Она также крайне богата калием. Совместно с витамином А этот элемент полезен при стенокардии, так как снижает ее симптомы. Полезна она также при гипертонии и анемии. Доказана и польза тыквы для сосудов.

Перец

Жгучий перец, содержащий капсаицин, стоит регулярно есть тем людям, у кого повышенный холестерин и существует риск атеросклероза и тромбоза. Калий и железо, коих много в перце, помогают сердцу лучше работать, успокаивают нервы, снижают давление.

– При ишемической болезни сердца и различных нарушениях ритма нужно быть осторожным с перцем. Они отягощают течение болезни, – посоветовала врач Дементьева.

Свекла

Железо, цинк, магний, йод, витамин В9 – это не полный список полезных веществ, которых можно найти в свекле. Поэтому для профилактики сердечных болезней и нарушений кроветворения и ритма этот овощ нужно есть обязательно. Кстати, полезно есть как саму свеклу, так и ее ботву.

Капуста

Богата капуста витамином С и клетчатой. Поэтому она полезна тем людям, кто хочет, чтобы их сердце было здоровым, а сосуды чистыми. Полезен этот овощ в свежем и квашеном виде.

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