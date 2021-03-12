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Названо одно из самых небезопасных новых авто: получило ноль звезд в краш-тестах
Источник материала: UDF
Фото: pixabay.com
Об этом сообщает
Данный фургон признали небезопасным. В нем полностью отсутствует активная безопасность.
«Он не имеет основных функций безопасности, которые потребители ожидают от недавно выпущенной модели», - заявили эксперты.
ANCAP подчеркивает, что автономные системы экстренного торможения и поддержки полосы движения отсутсвуют, в результате чего показатель Safety Assist составил 7,0%.
Также в этом авто считается низким уровень защиты взрослых пассажиров и уязвимых участников дорожного движения.
В краш-тестах с фронтальным смещением, фронтальным смещением во всю ширину и наклонной стойкой водитель Mitsubishi Express может получить серьезные травмы груди.
Также были отмечены потенциальные точки сильного контакта с коленом. Еще один тревожный результат - значительная деформация боковой двери при испытаниях на боковой удар и столб, что может привести к частичному выбросу.
ANCAP также подчеркивает высокий риск травмы шеи во время теста на хлыстовую травму из-за плохой конструкции подголовников. Кстати, в Express нет боковой подушки безопасности для защиты груди со стороны пассажира, фронтальной подушки безопасности для центрального пассажира и центральной подушки безопасности для защиты от бокового столкновения.
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Mitsubishi Express, который известный в Европе как Renault Trafic имеет ноль звезд.
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