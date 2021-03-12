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Православные готовятся к Прощеному воскресенью: что нужно и запрещено делать
Источник материала: Навiны
14 марта православные верующие будут встречать Прощеное воскресенье.
В этот день (последнее воскресенье перед Великим постом) верующие, стоя за литургией, имеют возможность слышать евангельское чтение, где говорится о прощении грехов, посте и собирании небесных сокровищ.
Согласно церковным обычаям, верующие, поборов свое высокомерие, раскаиваются за свои поступки перед другими людьми и богом. Считается, что через покаяние приходит облегчение в душе каждого человека.
Просить прощение нужно обязательно вслух. Отвечают обычно так:
«Бог простит, меня прости»;
«Бог простит, и я прощаю».
Интересно, что первыми прощения просят взрослые у младших. Это касается не только отношений в семье (к примеру, родители у детей), но и отношений на работе (начальники у подчиненных).
В этот день в церкви людям отпускаются их прегрешения, и верующие должны быть готовы к исполнению правил прощения, одно из которых гласит «не осуждай ближнего своего».
Прощеное воскресенье называется также Сыропустным (так как после него уже не положено есть молочные продукты).
Как и любой другой церковный праздник, Прощеное воскресенье несет с собой целый ряд обязанностей и запретов.
Что нужно сделать:
Что запрещено делать:
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14 марта православные верующие будут встречать Прощеное воскресенье.
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