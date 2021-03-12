В Минске два автобуса перегородили улицу. Очевидец: водителям приходилось объезжать между деревьями

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске зимняя погода с обильным снегопадом, метелью и все прочим. А многие настроились на весну. В итоге утренние пробки, ДТП, потраченные нервы. Наши читатели сообщают, что локальный мини-коллапс случился на улице Смоленской в Минске, где два автобуса перегородили дорогу.

— Автомобильный коллапс на Смоленской. Два автобуса перегородили всю улицу: ГАИ нет, автомобилисты объезжают по тротуару и пересеченной местности между деревьями, — рассказал Onliner очевидец.





В «Минсктрансе» сообщили, что с 8:45 на улице Смоленской в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения автобусов на маршруте №14. Движение было организовано по улицам Пулихова, Первомайской, Ленина. Ситуация также повлияла на автобусный маршрут №37 — его перенаправили по улицам Смоленской, Пулихова, Андреевской, Захарова без заезда на диспетчерскую станцию «Восточная».

В 10:02 ситуация вернулась к норме.









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