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Лайфхаки по закупкам и выбору техники для бизнеса
Источник материала: Onliner
При закупках и выборе техники начинающие и не только предприниматели часто совершают одни и те же ошибки. Необоснованных трат можно избежать, вооружившись парой советов бывалых. В этом материале мы постарались собрать для вас важные лайфхаки по выбору офисного компьютерного железа под разные задачи.
Не создавайте «зоопарк»
Выбирайте всегда один и тот же бренд ноутбуков для всех сотрудников. Это избавит вас от проблем с гарантийным обслуживанием, совместимостью с различной периферией. Также благодаря масштабной закупке вы можете получить серьезные скидки: как правило, больших объемов будет достаточно, чтобы стать для продавца VIP-клиентом. Часто об этом забывают и создают «зоопарк» устройств: когда один сотрудник пользуется Asus, другой — Dell, третий — Lenovo, а четвертый — Apple. Все идет замечательно до первой неисправности либо до этапа подбора аксессуаров. К сожалению, крайне редко можно встретить качественный универсальный сервис-центр, равно как и универсальную периферию.
Выбирайте доступное
Техника, которую вы используете, должна быть в постоянном наличии у реселлера или дистрибьютора. Не нужно выбирать эксклюзивные модели, которые требуется везти под заказ: это может вызвать трудности в случае дополнительных закупок или оперативной замены. Однако стоит отметить, что бывают ситуации, когда под проект нужна техника в специальной конфигурации: в этом случае можно заказать кастомные решения, но нужно быть готовым к ожиданию в пару месяцев.
Покупайте с запасом
При закупках не экономьте на своем бизнесе. Часто происходит так, что фирма покупает компьютерную технику, строго исходя из количества сотрудников. На первый взгляд это кажется рациональным подходом, но техника рано или поздно выходит из строя, и чаще всего это случается в самый неподходящий момент.
Представьте ситуацию, когда у программиста с ежемесячной зарплатой в $3000 внезапно перестал работать ноутбук. Чтобы отремонтировать его по гарантии, нужно ждать пару недель. Программист все это время будет сидеть без работы, а фирма будет вынуждена платить ему зарплату, теряя деньги и рискуя вовремя не сдать проект заказчику.
Чтобы избежать подобных трудностей, купите на несколько ноутбуков больше и держите их на складе. Назначьте ответственного за технику, общение с поставщиками и сервисными центрами. Как правило, помимо обслуживания компьютерного парка, этими вопросами в компаниях занимаются сисадмины, но если у вас в штате больше 50 человек, то рекомендуется выделить для переговоров с поставщиками и организации закупок отдельного человека.
Выбирайте поставщиков со своими складами
Многие интернет-магазины работают со склада дистрибьютора или импортера. Надежнее всего обращаться к поставщикам, у которых есть свой складской запас. Это говорит как об их надежности в качестве бизнес-партнеров, так и о том, что необходимый вам товар всегда будет в наличии. Кстати, в таких случаях очень хорошо помогает удобный фильтр «на складе».
Узнавайте заранее об условиях гарантии и организации сервисного обслуживания
Бывает, например, что ноутбук работает, но у него отказал порт. Обычно сервисный центр сразу забирает ноутбук по гарантии, и вам остается только ждать: может, неделю, а может, и две. Но бывает и по-другому: для вас заказывают новый порт, вы по-прежнему работаете за ноутбуком, затем, когда его привозят, ваш ноутбук забирает курьер и в тот же день возвращает обратно. Все возможности обслуживания лучше обсудить с поставщиком заранее. Чтобы избавить вас от стояния в очередях в сервисных центрах, хороший поставщик пришлет за вашей техникой курьера и вернет отремонтированную прямо в офис. Также он может предоставить вам продленную гарантию на весь товар либо на его партию по согласованию с представителями бренда.
Не экономьте на своих рисках
Иногда закупщики сталкиваются с недобросовестными интернет-магазинами. Даже после внесения предоплаты приходится очень долго ждать товара, при этом не всегда успешно. Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше работать с 2—3 проверенными продавцами, лучший индикатор качества сервиса — отзывы пользователей и сарафанное радио.
Иногда лучше немного переплатить, но при этом получить технику гарантированно вовремя, а также квалифицированный сервис в случае необходимости.
Стоит по возможности отдавать предпочтение официальным дилерам либо выбирать товар «белой» поставки, который ввезен в страну со всеми документами. Это позволит избежать неприятных неожиданностей в будущем.
Пользуйтесь услугой «тест-драйв»
Нередко бывает, что дорогую технику клиенты просят на тест, чтобы определиться с решением о покупке. Хорошо, если у поставщика есть на складе наиболее ходовые позиции либо доступ к тестовому парку дистрибьютора. Как правило, такими возможностями обладают только крупные импортеры.
Определитесь с целями, под которую подбирается техника. Выбирайте по потребностям
Прежде чем подбирать технику, нужно разобраться с целями закупки. Для этого не обязательно спрашивать у каждого сотрудника, чего он хочет, достаточно просто определиться со спецификациями. Например,
15.6" 1920 x 1080 IPS, несенсорный, Intel Core i7 10510U 1800 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce MX330 2 ГБ, Windows 10 Pro, цвет крышки черный
14.0" 1920 x 1080 IPS, несенсорный, AMD Ryzen 5 4500U 2300 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенный, без ОС, цвет крышки серебристый
Если нужна техника от Apple, то подойдет новый
13.3" 2560 x 1600 IPS, несенсорный, Apple M1 3200 МГц, 16 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
16.0" 3072x1920 IPS, несенсорный, Intel Core i7 9750H 2600 МГц, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, граф. адаптер: AMD Radeon Pro 5300M 4ГБ, Mac OS, цвет крышки серый
Еще понадобится
23.8", 16:9, 1920x1080, IPS, 75 Гц, AMD FreeSync, интерфейсы HDMI
27", 16:9, 2560x1440, IPS, 60 Гц, интерфейсы HDMI+DisplayPort
16.0" 3072x1920 IPS, несенсорный, Intel Core i7 9750H 2600 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: AMD Radeon Pro 5300M 4ГБ, Mac OS, цвет крышки серебристый
17.3" 1920 x 1080 IPS, несенсорный, Intel Core i7 10750H 2600 МГц, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ, без ОС, цвет крышки черный
17.3" 1920 x 1080 IPS, несенсорный, Intel Core i7 10750H 2600 МГц, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ, Windows 10, цвет крышки черный
13.3" 2560 x 1600 IPS, несенсорный, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
15.6" 1920 x 1080 IPS, несенсорный, AMD Ryzen 3 4300U 2700 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, без ОС, цвет крышки серый
15.6" 1920 x 1080 IPS, несенсорный, AMD Ryzen 5 4500U 2300 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенный, без ОС, цвет крышки серебристый
14.0" 1920 x 1080 IPS, несенсорный, Intel Core i5 10210U 1600 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенный, без ОС, цвет крышки темно-синий
14.0" 1920 x 1080 IPS, сенсорный, Intel Core i5 1135G7 2400 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Windows 10, цвет крышки золотистый
14.0" 1920 x 1080 IPS, несенсорный, AMD Ryzen 5 4500U 2300 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенный, без ОС, цвет крышки серебристый
Для управленцев выбирайте не только мощные, но и имиджевые решения
Как правило, директор — это лицо компании, который часто ведет переговоры и общается напрямую с ключевыми клиентами, поэтому на нем экономить
13.3" 3840 x 2160 OLED, сенсорный, Intel Core i7 1165G7 2800 МГц, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Windows 10 Pro, цвет крышки черный
13.3" 2560 x 1600 IPS, несенсорный, Apple M1 3200 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
13.4" 3840 x 2400 IPS, сенсорный, Intel Core i7 1165G7 2800 МГц, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Windows 10, цвет крышки серебристый
Выбирайте технику с возможностью апгрейда и отказывайтесь от решений из прошлого
Выбирайте ноутбук, материнская плата которого поддерживает возможность
Что касается процессоров, то обратите внимание на линейку
15.6" 1920 x 1080 IPS, несенсорный, AMD Ryzen 5 4500U 2300 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: AMD Radeon RX 640 2 ГБ, без ОС, цвет крышки серебристый
13.3" 2560 x 1600 IPS, несенсорный, Intel Core i5 1135G7 2400 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Windows 10 Pro, цвет крышки серый
Покупайте ноутбуки без предустановленного ПО, если оно вам не нужно
Простой пример: если разработчики пишут код на Linux, то при закупке ноутбуков можно безболезненно сэкономить на каждой единице, купив технику
15.6" 1920 x 1080 IPS, несенсорный, AMD Ryzen 7 4700U 2000 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенный, без ОС, цвет крышки серый
15.6" 1920 x 1080 IPS, несенсорный, Intel Core i5 10210U 1600 МГц, 16 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, без ОС, цвет крышки серебристый
Приобретайте ноутбуки и мониторы с портами Type-C и USB-хабы
USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с)/USB Type-C/HDMI, 4 порта, пассивное питание, цвет серый
USB 2.0/USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с)/USB Type-C/HDMI, 3 порта, кабель 0.04 м, цвет черный
USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с)/USB Type-C/DisplayPort/3.5 мм jack, 6 портов, 3x USB 3.2 gen1, 2x USB 2.0; 1x USB-C, активное питание, цвет черный
Иногда важно просто… планировать заранее
Допустим, вы определились с моделью ноутбука, но в данный момент его нет в наличии у поставщика — либо есть, но только у одного. Конечно, есть соблазн быстро закупиться и начать работать, но не забывайте, что техника может оказаться дешевле, особенно когда ее предлагают несколько поставщиков, и есть конкуренция. Планируйте закупку техники не спеша, как минимум за 2—3 недели до выхода на работу новых сотрудников. И избегайте импульсных закупок, которые часто сопровождаются переплатой и неверным выбором.
Выбирайте бренды, которые широко представлены на нашем рынке
Производители, которые вкладываются в рынок и активно развиваются в корпоративном сегменте, зачастую могут обеспечить потребителя отличным постпродажным сервисом и технической поддержкой. Следует учитывать это при выборе поставщика железа для вашего офиса.
Универсальное и компактное решение — моноблок
Если рабочее пространство ограничено и есть задача компактно разместить технику, на помощь приходят
23.8" 1920 x 1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i3 1115G4 3000 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Windows 10 Pro, цвет серебристый
27" 1920 x 1080 IPS, матовый, несенсорный, AMD Ryzen 5 4500U 2300 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Windows 10, цвет серебристый
27" 5120 x 2880 IPS, несенсорный, Intel Core i5 10500 3100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: AMD Radeon Pro 5300 4ГБ, Mac OS, цвет серебристый
Отдавайте приоритет мобильности
Можно купить стационарные компьютеры, сделав конфигурацию «под себя», но такие компьютеры требуются в исключительных случаях. Например, для IT-компаний, которые разрабатывают игры, либо совсем простые: для выставления счетов и работы в Excel. В иных случаях гораздо удобнее и предусмотрительнее остановиться на ноутбуках. В этом случае при вспышке различных вирусных заболеваний ваши сотрудники всегда смогут работать из дома.
Также сейчас активно развивается направление
Если вам для работы нужна именно macOS, то советуем рассмотреть
домашний/офисный, CPU Intel Core i7 10700T 2000 МГц, RAM DDR4 8 ГБ, SSD 256 ГБ, графика: AMD Radeon RX 640 4 ГБ, БП 180 Вт
домашний/офисный, CPU Intel Core i3 9100T 3100 МГц, RAM DDR4 SO-DIMM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, графика: встроенная в процессор, БП 65 Вт
домашний/офисный, CPU Apple M1 3200 МГц, SSD 256 ГБ, графика: встроенная в процессор
Кратко подводя итог, стоит сказать, что при любых закупках вначале необходимо определиться с бюджетом. Вторым этапом следует выбрать поставщика и спецификацию приобретаемой техники. Ну и затем просто остается только придерживаться выбранной политики закупок. Следуя выработанным правилам, вы обеспечите бесперебойную работу своего офиса и избежите ошибок, которые многие предприниматели совершают ежедневно.
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При закупках и выборе техники начинающие и не только предприниматели часто совершают одни и те же ошибки. Необоснованных трат можно избежать, вооружившись парой...
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