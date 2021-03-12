Лайфхаки по закупкам и выбору техники для бизнеса

Источник материала: Onliner

При закупках и выборе техники начинающие и не только предприниматели часто совершают одни и те же ошибки. Необоснованных трат можно избежать, вооружившись парой советов бывалых. В этом материале мы постарались собрать для вас важные лайфхаки по выбору офисного компьютерного железа под разные задачи.

Не создавайте «зоопарк»

Выбирайте всегда один и тот же бренд ноутбуков для всех сотрудников. Это избавит вас от проблем с гарантийным обслуживанием, совместимостью с различной периферией. Также благодаря масштабной закупке вы можете получить серьезные скидки: как правило, больших объемов будет достаточно, чтобы стать для продавца VIP-клиентом. Часто об этом забывают и создают «зоопарк» устройств: когда один сотрудник пользуется Asus, другой — Dell, третий — Lenovo, а четвертый — Apple. Все идет замечательно до первой неисправности либо до этапа подбора аксессуаров. К сожалению, крайне редко можно встретить качественный универсальный сервис-центр, равно как и универсальную периферию.





Выбирайте доступное

Техника, которую вы используете, должна быть в постоянном наличии у реселлера или дистрибьютора. Не нужно выбирать эксклюзивные модели, которые требуется везти под заказ: это может вызвать трудности в случае дополнительных закупок или оперативной замены. Однако стоит отметить, что бывают ситуации, когда под проект нужна техника в специальной конфигурации: в этом случае можно заказать кастомные решения, но нужно быть готовым к ожиданию в пару месяцев.

Покупайте с запасом

При закупках не экономьте на своем бизнесе. Часто происходит так, что фирма покупает компьютерную технику, строго исходя из количества сотрудников. На первый взгляд это кажется рациональным подходом, но техника рано или поздно выходит из строя, и чаще всего это случается в самый неподходящий момент.

Представьте ситуацию, когда у программиста с ежемесячной зарплатой в $3000 внезапно перестал работать ноутбук. Чтобы отремонтировать его по гарантии, нужно ждать пару недель. Программист все это время будет сидеть без работы, а фирма будет вынуждена платить ему зарплату, теряя деньги и рискуя вовремя не сдать проект заказчику.

Чтобы избежать подобных трудностей, купите на несколько ноутбуков больше и держите их на складе. Назначьте ответственного за технику, общение с поставщиками и сервисными центрами. Как правило, помимо обслуживания компьютерного парка, этими вопросами в компаниях занимаются сисадмины, но если у вас в штате больше 50 человек, то рекомендуется выделить для переговоров с поставщиками и организации закупок отдельного человека.

Выбирайте поставщиков со своими складами

Многие интернет-магазины работают со склада дистрибьютора или импортера. Надежнее всего обращаться к поставщикам, у которых есть свой складской запас. Это говорит как об их надежности в качестве бизнес-партнеров, так и о том, что необходимый вам товар всегда будет в наличии. Кстати, в таких случаях очень хорошо помогает удобный фильтр «на складе».

Узнавайте заранее об условиях гарантии и организации сервисного обслуживания

Бывает, например, что ноутбук работает, но у него отказал порт. Обычно сервисный центр сразу забирает ноутбук по гарантии, и вам остается только ждать: может, неделю, а может, и две. Но бывает и по-другому: для вас заказывают новый порт, вы по-прежнему работаете за ноутбуком, затем, когда его привозят, ваш ноутбук забирает курьер и в тот же день возвращает обратно. Все возможности обслуживания лучше обсудить с поставщиком заранее. Чтобы избавить вас от стояния в очередях в сервисных центрах, хороший поставщик пришлет за вашей техникой курьера и вернет отремонтированную прямо в офис. Также он может предоставить вам продленную гарантию на весь товар либо на его партию по согласованию с представителями бренда.

Не экономьте на своих рисках

Иногда закупщики сталкиваются с недобросовестными интернет-магазинами. Даже после внесения предоплаты приходится очень долго ждать товара, при этом не всегда успешно. Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше работать с 2—3 проверенными продавцами, лучший индикатор качества сервиса — отзывы пользователей и сарафанное радио.

Иногда лучше немного переплатить, но при этом получить технику гарантированно вовремя, а также квалифицированный сервис в случае необходимости.

Стоит по возможности отдавать предпочтение официальным дилерам либо выбирать товар «белой» поставки, который ввезен в страну со всеми документами. Это позволит избежать неприятных неожиданностей в будущем.





Пользуйтесь услугой «тест-драйв»

Нередко бывает, что дорогую технику клиенты просят на тест, чтобы определиться с решением о покупке. Хорошо, если у поставщика есть на складе наиболее ходовые позиции либо доступ к тестовому парку дистрибьютора. Как правило, такими возможностями обладают только крупные импортеры.

Определитесь с целями, под которую подбирается техника. Выбирайте по потребностям

Прежде чем подбирать технику, нужно разобраться с целями закупки. Для этого не обязательно спрашивать у каждого сотрудника, чего он хочет, достаточно просто определиться со спецификациями. Например, ноутбук для программиста в идеале должен иметь на борту процессор Intel Core i5, Core i7 или как вариант AMD Ryzen 5 и старше. Также желательны SSD и 16 ГБ оперативной памяти (лучше больше). Кстати, если бюджет ограничен, то вопрос с разработкой решается проще: устанавливается один мощный сервер, на котором тестируется программное обеспечение, а сам код пишется на обыкновенных потребительских ноутбуках.

Если нужна техника от Apple, то подойдет новый MacBook Pro 16 или 13 в зависимости от требований разработки (модель с большей диагональю идет с дискретной видеокартой, а младшая — без). Кстати, в конце 2020-го Apple выпустила инновационный процессор М1 на ARM-платформе, превосходящий на сегодня все существующие мобильные решения от Intel и AMD как по производительности, так и по стоимости. Благодаря этому для пользователей открываются новые возможности. Уже в 1-м квартале 2021 года Apple может выпустить усовершенствованную версию — M1X, который, вероятно, будет установлен в MacBook Pro 16. В то же время далеко не все разработчики готовы перейти на этот процессор, так как он еще не зарекомендовал себя в работе и обладает определенными ограничениями: на нем невозможно запустить виртуализацию, и он поддерживает не более 16 ГБ оперативной памяти.

Еще понадобится монитор, как правило, с разрешением Full HD, но, возможно, будет нужно разрешение 2К или 4К, которое выдают мониторы с диагональю 24—27 дюймов. Можно присмотреться к Dell: по словам продавцов, в этом сегменте продукция бренда не зря занимает лидирующие позиции на рынке и часто предлагает наилучшее сочетание цены и качества.

Дизайнерам подойдет такая же конфигурация, как и программистам, но нужно добавить мощную видеокарту и монитор с 4К-разрешением, так как в их работе важна высокая четкость и детализация. Справиться с работой помогут ноутбуки, например, от Apple, Lenovo, Dell и HP.

Маркетологам, бухгалтерам и менеджерам приобретайте ноутбуки с процессорами Intel Core i3, Core i5, AMD Ryzen 3 или 5, с оперативной памятью от 8 ГБ и SSD. Если Apple, то неплохим вариантом выглядит MacBook Air.

Для креативщиков (рекламные и SMM-агентства) и фрилансеров в приоритете мобильность. Главное, чтобы ноутбук можно было взять с собой на встречу с клиентом или на конференцию и показать, например, презентацию. Конфигурация и стоимость техники примерно такая же, как и для маркетологов.

Для управленцев выбирайте не только мощные, но и имиджевые решения

Как правило, директор — это лицо компании, который часто ведет переговоры и общается напрямую с ключевыми клиентами, поэтому на нем экономить не стоит. Бренд не столь важен, главное, чтобы ноутбук был легким, производительным и статусным. Тем более в том же IT часто случаются ситуации, когда и сам директор пишет код при необходимости.

Выбирайте технику с возможностью апгрейда и отказывайтесь от решений из прошлого

Выбирайте ноутбук, материнская плата которого поддерживает возможность расширения оперативной памяти в будущем. Докупить память и установить ее в свободный слот будет гораздо дешевле, чем обновить компьютерный парк из-за недостающих 8—16 ГБ. Отказывайтесь от ноутбуков с HDD: сегодня SSD более надежны и быстры, да и к тому же существенно упали в цене.

Что касается процессоров, то обратите внимание на линейку Ryzen от AMD. Они стоят дешевле, чем решения от Intel, но как минимум не уступают им в производительности, а зачастую и превосходят. Процессоры от AMD не подойдут лишь тем, кто ведет разработку на Intel.

Покупайте ноутбуки без предустановленного ПО, если оно вам не нужно

Простой пример: если разработчики пишут код на Linux, то при закупке ноутбуков можно безболезненно сэкономить на каждой единице, купив технику без предустановленной Windows, которую всегда при необходимости можно докупить отдельно.

Приобретайте ноутбуки и мониторы с портами Type-C и USB-хабы

Мониторы и ноутбуки с разъемами Type-C очень удобны для работы: избавляют от множества проводов и поиска розеток. Включили ноутбук, подключили к нему через разъем монитор и можете работать. А с помощью использования USB-хаба вы получаете все необходимые дополнительные порты.

Dell, HP и Lenovo предлагают свои фирменные хабы, которые крепятся к ноутбуку в виде подставки. Судя по отзывам, они практически не нагреваются, предлагают больше разъемов и гораздо мощнее. Впрочем, можно использовать и продукцию других брендов.

Иногда важно просто… планировать заранее

Допустим, вы определились с моделью ноутбука, но в данный момент его нет в наличии у поставщика — либо есть, но только у одного. Конечно, есть соблазн быстро закупиться и начать работать, но не забывайте, что техника может оказаться дешевле, особенно когда ее предлагают несколько поставщиков, и есть конкуренция. Планируйте закупку техники не спеша, как минимум за 2—3 недели до выхода на работу новых сотрудников. И избегайте импульсных закупок, которые часто сопровождаются переплатой и неверным выбором.

Выбирайте бренды, которые широко представлены на нашем рынке

Производители, которые вкладываются в рынок и активно развиваются в корпоративном сегменте, зачастую могут обеспечить потребителя отличным постпродажным сервисом и технической поддержкой. Следует учитывать это при выборе поставщика железа для вашего офиса.

Универсальное и компактное решение — моноблок

Если рабочее пространство ограничено и есть задача компактно разместить технику, на помощь приходят моноблоки. Это компактные решения 2-в-1, не требующие расходов на монитор, и, как правило, периферию, но имеющие достаточно много различных интерфейсов для подключения внешних устройств по необходимости.

Отдавайте приоритет мобильности

Можно купить стационарные компьютеры, сделав конфигурацию «под себя», но такие компьютеры требуются в исключительных случаях. Например, для IT-компаний, которые разрабатывают игры, либо совсем простые: для выставления счетов и работы в Excel. В иных случаях гораздо удобнее и предусмотрительнее остановиться на ноутбуках. В этом случае при вспышке различных вирусных заболеваний ваши сотрудники всегда смогут работать из дома.

Также сейчас активно развивается направление мини-ПК. И решения от тех же Dell, Lenovo, HP, ASUS или Acer обладают рядом преимуществ по сравнению с ноутбуками и стационарными компьютерами. Первых они обыгрывают по стоимости, а вторых опережают в компактности. На выходе вы получаете мощные решения, готовую заводскую сборку и гарантию.

Если вам для работы нужна именно macOS, то советуем рассмотреть Mac mini .

Кратко подводя итог, стоит сказать, что при любых закупках вначале необходимо определиться с бюджетом. Вторым этапом следует выбрать поставщика и спецификацию приобретаемой техники. Ну и затем просто остается только придерживаться выбранной политики закупок. Следуя выработанным правилам, вы обеспечите бесперебойную работу своего офиса и избежите ошибок, которые многие предприниматели совершают ежедневно.



